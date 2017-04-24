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24 Nisan 2017 Pazartesi 15:15

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Heyetini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mersin Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Heyetini Kabul Etti
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Lefkoşa, 24 Nisan 17 : Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mersin Gazeteciler Cemiyeti heyetini kabul etti.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal kabulde yaptığı konuşmada, Girne Amerikan Üniversitesi’nin davetiyle KKTC’ye geldiklerini ve çeşitli temaslarda bulunduklarını belirterek, KKTC’nin Mersin için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.

Ünal, TC’den gelen su ve müzakerelerle ilgili bilgi almak istediklerini dile getirdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, Mersin’in uzun zaman tek çıkış kapısı olduğunu belirterek, KKTC ile ambargolar nedeniyle hala Mersin-10 Türkiye adresiyle bağlantı kurulduğunu anımsattı.

Mersin’in hem sosyal, hem de ticari olarak KKTC için çok önemli olduğunu ifade eden Özgürgün, KKTC halkının Mersin halkıyla hem iki tarafın da Akdeniz insanı olması, hem de coğrafi konumu nedeniyle güçlü bağları bulunduğunu söyledi.

(AK/HÖ)                 FOTOĞRAFLI

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