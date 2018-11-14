Başbakan Erhürman Yabancı Ülkelerden Gelen Parlamenterleri Kabul Etti

SOMALİ MECLİS BAŞKANI KKTC’NİN KURULUŞUNUN YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİNE KATILMAKTAN ONUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ



ERHÜRMAN: “KKTC’NİN KURUMLARININ VE EKONOMİSİNİN GÜÇLENMESİ KIBRISLI TÜRKLERİN KENDİ KENDİNİ YÖNETMESİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”



Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, KKTC’nin kuruluş yıldönümü için ülkeye gelen yabancı parlamenterleri kabul etti.



Başbakanlıktaki kabulde konuşan Somali Meclis Başkanı Mohamed Mursal Abdirahman, KKTC’nin kuruluşunun 35’inci yıldönümü etkinliklerine katılmaktan onur duyduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk halkının hedefine ulaşmasını görmeyi temenni etti.



ERHÜRMAN



Başbakan Tufan Erhürman ise yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türkler olarak KKTC’nin kuruluş yıldönümünde yabancı ülkelerden parlamenterleri Kuzey Kıbrıs’ta görmekten şeref duyduklarını söyledi.



Erhürman, Kıbrıslı Türklerin yarım asırdan uzun süre varoluş mücadelesi verdiğini, uluslararası toplumun bir parçası olmak için çalıştığını, ancak Kıbrıs sorununun çözümlenmemiş olmasından dolayı Kıbrıslı Türklerin uluslararası sistemden tecrit edildiğini söyledi.



Kıbrıslı Türklerin uluslararası sistemden tecrit edilmesinden dolayı KKTC’yi kurmak zorunda bırakıldığını kaydeden Erhürman, KKTC’nin kurumlarının ve ekonomisinin güçlenmesinin Kıbrıslı Türklerin kendi kendini yönetmesi açısından çok önem arz ettiğini söyledi.



Uluslararası toplum tarafından Kıbrıslı Türklerle ticarette ve hatta kültürel faaliyetlerde getirilen kısıtlamalar, Kıbrıslı Türklerin mücadelesine zarar vermesinin yanında eşit muamele umutlarını da kırdığını kaydeden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin yönetim kabiliyetinin gelişmesinin, siyasi eşitlik ve ortaklık temelinde kabul edilebilir kapsamlı bir çözüm olasılığını da arttıracağına inandığını söyledi.



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