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Başbakan Erhürman, Tbmm Başkanvekili Adan Ve Tc-kktc Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’i kabul etti.

Başbakan Erhürman, Tbmm Başkanvekili Adan Ve Tc-kktc Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’i kabul etti.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:09
Başbakan Erhürman, Tbmm Başkanvekili Adan Ve Tc-kktc Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i Kabul Etti

Lefkoşa, 15 Kasım 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’i kabul etti.

 

TBMM Başkanvekili Celal Adan konuşmasında, KKTC’nin 35. Yıl Kutlamasına katılmaktan büyük onur ve heyecan duyduğunu kaydetti.

 

“Kıbrıs’ın kader ve kederi ne ise Türkiye’nin de kader ve kederi aynıdır. Kıbrıs bizim milletimizin şah damarıdır” ifadesini kullanan Adan, Parlamentodaki bütün siyasi partilerin tamamı adına, Kıbrıs Türklerinin yanında olduğunu söyledi.

 

ERHÜRMAN

 

Başbakan Tufan Erhürman da, “hepimiz için çok önemli olan bu günü buraya gelip bizlerle paylaştığınız için gerçekten yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

 

TBMM’nin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Erhürman, iki Meclis arasındaki ilişkilerin de son derece önemli olduğunu vurgulayarak, en zor koşullarda işbirliği ve gönül birliği içerisinde olmalarının da en büyük güçleri olduğunu kaydetti.

 

Sosyal ve ekonomik adımları Türkiye ile birlikte atabileceklerini dile getiren Erhürman, bu konularda hemfikirlilik duygusunu yaşamanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi ve Adan’ın şahsında parlamentoda temsil edilen herkese selamlarını iletti.

 

(HUR/ÖK)  FOTOĞRAFLI

 

Haber: Hurşide Baybora

 

 

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