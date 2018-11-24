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Başbakan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin Davetlisi Olarak “bütün Gailemiz Mağusa” Adlı Söyleşiye Katıldı

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin davetlisi olarak bu sabah “Bütün Gailemiz Mağusa” adlı söyleşiye katıldı.

Başbakan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin Davetlisi Olarak “bütün Gailemiz Mağusa” Adlı Söyleşiye Katıldı

Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin davetlisi olarak bu sabah “Bütün Gailemiz Mağusa” adlı söyleşiye katıldı.

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:39
Başbakan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin Davetlisi Olarak “bütün Gailemiz Mağusa” Adlı Söyleşiye Katıldı
Lefkoşa, 24 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Mağusa Suriçi Derneği’nin davetlisi olarak bu sabah “Bütün Gailemiz Mağusa” adlı söyleşiye katıldı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, MASDER binasındaki söyleşi büyük katılımla gerçekleşti.
MASDER Başkanı Rıfat Yalınç, 3 yıldan bu yana düzenledikleri Mağusa Söyleşileri hakkında bilgi vererek, bugünkü toplantıda Başbakan Erhürman’ı aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Söyleşinin onur konuğu Başbakan Tufan Erhürman, daha sonra geniş bir kitleye hitap ederek, Mağusa kentinin gelişmesi, bu konuda yapılabilecekler ve İmar Planı konularına değinerek, görüşlerini ortaya koydu.
Başbakan Erhürman, KKTC’nin mevcut dış ticaret açığını, üretimi artırarak, kapatmanın mümkün görünmediğini, elimizin ancak turizm ve yüksek öğretim gibi iki önemli avantajla güçlenebileceğini belirtti.
Erhürman, Mağusa kentinin var olan en eski ve kalitesini ispatlamış bir üniversite kenti olduğunu söyleyerek, Mağusa’nın üniversiteyle ilişkisini ve esnafın turizmle ilişkisini nasıl kurduğunun bu noktada büyük önem taşıdığını kaydetti.
Özellikle Othello Kalesi’nin kentin gelişip canlanması noktasında çok büyük bir değer olduğunu ve bunun; kapsamlı şekilde düşünülerek, turisti kente çekmek adına cazip hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı, bu yönde hükümet olarak ilgili paydaşlarla birlikte hareket etmeye hazır olduklarını ifade etti.
Kent için tanıtımın ve planlı şekilde örgütlenerek hareket etmenin önemine dikkat çeken Başbakan Erhürman, yakın zamanda açılan Derinya ve Aplıç kapılarına da değinerek, Derinya kapısının kente olumlu katkılarını görebilmek için herşeyden önce kentin cazip kılınması gerektiğini ifade etti.
Başbakan Tufan Erhürman, son günlerde kamuoyunun yakından takip ettiği imar planı konusuna da değinerek, yapılması gerekenin imar planının bir an önce hayata geçirilmesi olduğuna vurgu yaptı. Başbakan Erhürman, tüm dünyada imar planlarının tek amacının, kentin ekonomik kalkınmasını ileriye taşımak olduğunu belirtti.
Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için bir an önce imar planının hayata geçirilmesi gerektiğini, bunun hazırlanması sürecine katılımın sağlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Başbakan Erhürman, herkesin bir an önce imar planının öngördüğü şekilde Mağusa’nın planlanması hususuna odaklanması gerektiğini kaydetti.
Başbakan Erhürman daha sonra söyleşiye katılan davetlilerin çeşitli konulardaki sorularını da yanıtladı.
Başbakan Erhürman’a söyleşi sırasında Kıbrıs kültürünü yansıtan macun sepeti armağan edildi ve bir de anı fotoğrafı çekildi.
Başbakan Erhürman bu arada Mağusa surlariçini de gezerek, esnafla sohbet etti, sorunları dinledi.
(SEL) FOTOĞRAFLI
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