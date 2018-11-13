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Başbakan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kafilesini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu kafilesini kabul etti.

Başbakan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kafilesini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu kafilesini kabul etti.

13 Kasım 2018 Salı 14:54
Başbakan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Kafilesini Kabul Etti
Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu kafilesini kabul etti.
Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı, kafiledekileri tek tek tanıtarak federasyondaki görevlerini açıkladı ve hükümetle BRT’nin kendilerine bu yıl büyük kapılar açtığını vurguladı.
Yıllardır faaliyette olmayan genç takımların 10 takım halinde yeniden aktif hale geldiğini, hatta bu yıl bir de bayan takımı kurduklarını anlatan Sarı, “Tek sıkıntımız (BRT’nin federasyonun maçlarıyla ilgili yayını) yayın saatinin geç olması, çocuklar izleyemiyor, biraz erkene alınırsa herkes çok memnun olacak” dedi.
Sarı, tüm hükümetlerin kendilerine destek olduğunu ancak şimdiki hükümetin yapılmasına katkı koyduğu programın kendilerine büyük bir imkan sağladığını ifade etti.
Bu programların yardımlaşmayı, iletişimi, dostlukları kuvvetlendirdiğini dile getiren Sarı, hükümete, uçuş, transfer ve konaklama imkanı sağlamasından dolayı teşekkür etti.
Sarı, böylesi ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bu tür imkanlar sağlanmasının ve vakit ayrılmasının kendilerini fazlasıyla motive ettiğini kaydederek, yaşanan olumlu gelişmelerin hükümetin doğru çalışmasıyla başarılan olaylar olduğunu söyledi.
Federasyonun işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Sarı, bu işbirliğinin öngörülen olumlu yansımalarına örnekler verdi.
ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman, hükümet programında yer alan bu unsurun iş ola konulmadığını vurgulayarak, “Bu hükümet göreve gelirken, dışa açılan kısıtlı pencerelerimizin ve yurt dışında yaşayan vatandaşların ne kadar önemli bir avantaj olduğunu değerlendirdi” dedi.
“Bu sadece ekonomik, tanınmak anlamında değil nerde yasarsa yaşasın bizim insanımız olmalarından” diye konuşan Erhürman, vatandaşların biri birinden uzak, habersiz olmasının kabul edilebilir olamayacağını söyledi.
Erhürman, buradaki gençlerin Londra’daki gençlerin ne yaptığını, nasıl yaşadığını bilmesi ve zamanla işbirliklerinin temel hedefleri olduğunu ifade ederek, önceden yaptıkları görüşmelerde, spor veya gençlik daireleriyle protokoller de imzalanarak oradaki gençlerle bağların sağlamlaştırabileceğini konuştuklarını da anlattı.
Erhürman, 14-16 yaş takımların kendisini son derece memnun ettiğini, çünkü bu yaş döneminin burayla bağlantılarının kopma riski olduğunu dile getirdi.
Hükümetin kurulmasından kısa süre sonra kendilerini zorlu bir ekonomik sürecin içinde bulduklarını hatırlatan Erhürman, “Herşeye rağmen, BRT gibi yapabileceğimiz alanlarda üzerimize düşeni yaptık” dedi.
Erhürman, bundan sonra da bu alanlarda yapılabilecek projelere eğilmek gerektiğini bu tür adımların tüm Kıbrıslı Türkler için önemli olduğunu belirterek “Dünya artık eskisi kadar büyük değil tüm Kıbrıslı Türkler bir aile, yapılabilecek çok şey olduğuna inanıyorum” dedi. 
Görüşmenin sonunda Başbakan’a forma hediye edildi. Başbakan da federasyon yetkililerine anı armağanları sundu.
(AK/HÖ)  FOTOĞRAFLI
Haber: Arzu Köprülü
Fotoğraf: Erol Uysal
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