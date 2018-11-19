Başbakan Erhürman, Klasik Otomobil Rallisine Katılan Ekipleri Kabul Etti

Lefkoşa, 19 Kasım 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne katılan ekipleri kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) Başkanı Argun Paralik, kendilerini kabul eden Başbakan’a teşekkür etti.

Argun, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği için 3 aracın Almanya, 7 aracın da Türkiye’den gelerek toplam 20 ekip olarak etkinlik düzenlediklerini belirterek, önümüzdeki yıl daha büyük bir etkinlik yapma arzusu içerisinde olduklarını kaydetti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da, etkinliği düzenledikleri için heyete teşekkür etti.

Etkinliğin 2 ayaklı bir boyutu olduğunu düşündüğünü dile getiren Erhürman, “Gerek Almanya gerekse Türkiye’den ekiplerin gelmesi bizim açımızdan önemlidir. Uluslararası alanda ülkemizin sesinin duyulması ve tanıtımı açısından bu organizasyonların önemi herkesçe bilinen bir gerçektir. Özellikle belirlemiş olduğunuz ralli güzergahı ülkemizin güzelliklerini sergileyen bir güzergahtır” ifadelerini kullandı.

Erhürman, hayatın önemli bir kısmının sosyal medya üzerinde yaşandığı bir çağda, araçların kullandığı rotanın güzelliklerinin sosyal medyada paylaşılmasının dahi turizm alanındaki tanıtım faaliyetlerine kıyasla çok önemli bir işlev gördüğünü söyledi.

Klasik otomobil rallilerinin kurallarının küçük ülkelerdeki halka mesaj verdiğini dile getiren Erhürman, bu rallide en hızlı hedefe ulaşan değil, kurallara en iyi uyan ve hızını ona göre ayarlayanların kazandığını anımsattı.

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Maalesef trafik kazalarında çok sayıda insanımızı kaybettik. Bu klasik otomobil rallisinin her iki açıdan da işlevi olduğuna inanıyorum. Öte yandan klasik otomobillerin bizlere sunduğu görsel ziyafet için de sizlere teşekkür ediyorum. Bu etkinliğe katılan ve etkinlikte emeği geçenleri bir kez daha kutlarım”.

(HUR/ÖK) FOTOĞRAFLI