Başbakan Erhürman Hisarcıklıoğlu İle Görüştü

Silifke, 18 Ekim 18 (.): Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.

Başbakan Erhürman, "Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayına" katılmak üzere geldiği Silifke\'de Hisarcıklıoğlu’yla da baş başa görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, son ekonomik gelişmeler yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye ticaret odaları arasındaki işbirliklerinin nasıl geliştirilebileceği konuları ele alındı.

Başbakan Erhürman, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyetlerle de bir araya geldi.

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber ve fotoğraf: Emir Ertorun





