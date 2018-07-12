Başbakan Erhürman, Güzel Yurdum Koro Ve Orkestrası’nı Ziyaret Etti



ERHÜRMAN: “ÖZEL VE GÜZEL GENÇLERİMİZ GÜZEL YURDUM KORO VE ORKESTRASI’NDA GÜZELLİKLER YARATMAYA DEVAM EDECEK”

Lefkoşa, 12 Temmuz 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Gençlik Dairesi Bostancı Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek, haziran ayında Gençlik Dairesi bünyesinde çalışmalarına başlayan Güzel Yurdum Koro ve Orkestrası’nın çalışmalarını yerinde izledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şefliğini müzik terapisti Melisa Tünay’ın yaptığı, Yeşilyurt Özel Eğitim ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli gençlerden ve gönüllülerden oluşan Koro ve Orkestra’ya, gitarda Burak Kula, piyanoda İlkin Fabrikacı ve basgitarda Osman Dikişci gönüllü olarak katkı koyuyor. Koro ve Orkestra, önümüzdeki haftadan itibaren farklı eğitim kurumlarında eğitim alan gençlerin de katılımı ile kaynaştırılmış gençlik koro ve orkestrası oluşturma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Ziyareti sırasında gençlerle ve aileleriyle sohbet eden ve onlarla birlikte şarkı söyleyen Başbakan Erhürman, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Her şeyden önce başta şef Melisa Tünay olmak üzere bu çalışmalara katkı koyan tüm gönüllülere ve Başbakanlığın talebi üzerine bu çalışmaları başlatan Gençlik Dairesi yetkililerine yürekten teşekkür ederim. Başbakanlık olarak Gençlik Dairesi ile birlikte geliştirdiğimiz projeler çerçevesinde, bu yaz döneminde, okuma yazma, yabancı dil, felsefe, etkili iletişim kursları başlattık. Bunun yanında üniversitelerimizle işbirliği içerisinde başlattığımız Fırsat Eşitliği Projesi çerçevesinde kamu okullarındaki öğrencilerimize üniversitelerimizde başta bilim ve teknoloji olmak üzere çeşitli alanlarda kurslara katılma olanağı yarattık. Bu çerçevede özel gençlerimize yönelik olarak da bu Koro ve Orkestra’yı oluşturduk. Şu anda yüzün üzerinde insanımız bu çalışmalardan yararlanmaya başladı. Bu sayı daha da artacak. Hedefimiz gençlerimize yönelik bu çalışmaları yıla yaymak ve çeşitli sebeplerle fırsat eşitliğinden yeterince yararlanamayan başta gençlerimiz olmak üzere tüm insanlarımızın eğitim olanlarını artırmaktır. Bugün burada birbirinden güzel gençlerimizin Güzel Yurdum Koro ve Orkestrası’nda yarattığı güzelliklere tanık olmak beni çok mutlu etti. Olanaklar arttıkça gençlerimizin yarattığı güzelliklerin de artacağından eminim. Bu çalışmaya katkı koyan herkese ve özellikle bu özel gençlerimize ve onların ailelerine çok teşekkür ederim”.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI

