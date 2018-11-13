Başbakan Erhürman, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (TAK): Başbakan Tufan Erhürman, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü kutlamalarında TSK’yı temsil etmek amacıyla adaya gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti. Özbal’a KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.



Başbakan Tufan Erhürman kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kuruluş yıldönümünde TSK temsilcilerini ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin, gerek askeri, gerekse ekonomik açıdan kendileri için her zaman yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.



“Kutlamalar için sizin burada bulunmanız ilişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunun göstergesi” diyen Erhürman, Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı’na selam yolladı.



Oramiral Adnan Özbal da, KKTC’nin 35. yılı nedeniyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirterek, TC Milli Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı’nın selamlarını iletti.



KKTC’de her zaman kendilerini vatanlarında hissettiklerini söyleyen Özbal, böylesi önemli bir kutlamada KKTC’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Konuşmaların ardından karşılıklı plaket takdimi yapıldı.



(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI



Haber Arzu Köprülü Fotoğraf Erol Uysal