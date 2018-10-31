Başbakan Erhürman: “darboğazdan Asgari Bütünsel Hasarla Çıkmamız LÂzım”

TİCARET ODASI’NA BAĞLI BAZI FİRMALARDAN “İNDİRİM KAMPANYASI”

“AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENİYOR.. ELEKTRİKTE YILBAŞINA KADAR ZAM





OLMAYACAK”Lefkoşa, 31 Ekim 18 : Başbakan Tufan Erhürman, içinden geçilen ekonomik süreçte toplu hareket edilerek, darboğazdan asgari bütünsel hasarı alarak çıkılmasının şart olduğunu vurguladı.Erhürman, elektrikte yılbaşına kadar zam olmayacağını ve indirim beklenen akaryakıtta da yeni fiyatın 1-2 gün içinde belli olmasının beklendiğini belirtti.Başbakan Erhürman, “Döviz krizi ve fiyat artışları nedeniyle alım gücünün korunması adına indirim kampanyası” başlatan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) bağlı bazı firmaların düzenlediği basın toplantısına katılarak, ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ile KTTO’ya mensup iş insanlarının da katıldığı Lefkoşa Eziç’teki basın toplantısında duyurulan kampanyaya göre, odaya bağlı bir grup firma 102 marka ve üründe yarın başlayıp bir ay sürecek çeşitli indirimler uygulayacak. Açıklamalarda hangi ürüne ne oranda indirim yapılacağı ise belirtilmedi.ERHÜRMANBaşbakan Tufan Erhürman da içinden geçilen ekonomik süreçte kimsenin kendisini sorunun dışında tutamayacağını ve toplu hareket edilerek, darboğazdan asgari bütünsel hasarı alarak çıkılmasının şart olduğunu vurguladı.Dolar, Euro ve Sterlin karşısında halkın alım gücünün düştüğüne işaret eden Başbakan Erhürman, halkın da doğal bir tepki olarak döviz fiyatları gerilediğinde, bunu fiyatlara yansımasını beklediğini söyledi. Erhürman, bunun halkın “piyasanın adil davrandığını” ve “piyasaya güvenebileceğini” bilmesi adına önemli olduğunu kaydetti.Kampanyanın halka hayırlı olmasını dileyen Başbakan Erhürman, 1 Kasım itibarıyla indirimlerin başlayacağını ve döviz krizinin tekrardan kötüye gitmemesini umduklarını belirtti.“AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLİYORUZ”Tufan Erhürman, bir soruya karşılık, tüpgaz fiyatlarını hükümetin belirlemediğini, iş insanlarıyla konuşarak ve istişare edilerek makul seviyelerde tutulmaya çalışıldığını kaydetti.Erhürman, elektrikte yılbaşına kadar zam olmayacağını ve akaryakıtta da, 1-2 gün içinde belli olacak bir indirim beklendiğini dile getirdi.Başbakan Erhürman, daha önce olduğu gibi Fiyat İstikrar Fonu (FİF) kullanılması ve bunun etkisinin hükümet tarafından piyasaya yansıtılmasının, girdi maliyetlerini de aşağıya çekerek, tüketiciye ulaşan son ürünlerde yapılacak indirimi kolaylaştıracağının altını çizdi.Erhürman, her firmanın yapılacak indirimleri, hangi ürünlerde indirime gidildiğini ve indirim miktarlarını müşterinin kolayca anlayacağı biçimde duyurması ve gösterilmesini istedi.DENİZKTTO Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, kampanyanın kartopu etkisi yaratarak, büyüyeceğine inandıklarını söyledi.Kampanyaya daha çok firmanın katılımının sağlanması amacıyla indirimlerde herhangi bir kriter veya yüzdelik oranı şartı getirilmediğini kaydeden Deniz, gönüllülük esasına göre katılım sağlayan firma ve markaların, müşteriye yansıtacakları fiyat avantajlarını firmaların kendisinin belirleyeceğini ifade etti.Deniz, katılım gösteren tüm firma ve paydaşlara teşekkür ederek, “İndirim Kampanyasının” hem iş insanlarına, hem tüketicilere, ekonominin gereği olan morali sağlayacağına olan inancını da dile getirdi.Turgay Deniz yarından itibaren indirim duyurularının internet, sosyal paylaşım ve yazılı basında yer alacağını; ayrıca ilgili firmaların müşterilerinin görebileceği yerlerde teşhir edileceğini belirtti.(RU/FEZ)FOTOĞRAFLIHaber: Raif Uzkan Fotoğraflar: HüseyinSayıl