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Başbakan: “Zor günlerden geçiyoruz“

Başbakan Tufan Erhürman, zor günlerden geçildiğini ancak bu zorlukların birlikte özveri ile aşılabileceğini söyledi.

Başbakan: “Zor günlerden geçiyoruz“

Başbakan Tufan Erhürman, zor günlerden geçildiğini ancak bu zorlukların birlikte özveri ile aşılabileceğini söyledi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 05:06
Başbakan: “Zor günlerden geçiyoruz“

Başbakan Tufan Erhürman, zor günlerden geçildiğini ancak bu zorlukların birlikte özveri ile aşılabileceğini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman bugün BRT’de yayınlanan “Haber Sizde” programına katıarak soruları yanıtladı.

Erhürman, programda zor günlerden geçildiğini ancak bu zorlukların birlikte özveri ile aşılabileceğini söyledi.

Başbakan, konuşmasında halkın, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğinin bilincinde olduğunu belirterek, herkesi ve tüm kesimleri anlayışlı sevgi ve saygı içerisinde birbirini kucaklamaya olmaya çağırdı.

 

Son Güncelleme: 01.09.2018 10:05
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