Başbakan Yorgancıoğlu, Yenilenebilir Enerji Kurulu’yla Görüştü

YORGANCIOĞLU: “200 KURUM VE BİREY YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ İÇİN BAŞVURDU.. 126’SI ÜRETİME BAŞLADI”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, enterkonnekte sistemin ille enerji ithali anlamına gelmediğini, bu sistem sayesinde yenilebilir enerji üretim imkanlarının artacağını söyledi.

Yorgancıoğlu, “200 kurum ve birey yenilenebilir enerji üretimi için başvurdu. Bunlardan 126’sı onay alarak, üretime başladı” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu, Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Hasan Kestigül'ün başkanlık ettiği Yenilenebilir Enerji Kurulu ile görüştü.

Hasan Kestigül, Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleşen kabulde yaptığı konuşmada, kurulun yapısı ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Mevcut altyapıyla ancak 30–35 megawatt yenilenebilir enerjiyi üretip dağıtma imkanı bulunduğunu dile getiren Kestigül, bunun artırılmasının yolunun, KKTC elektrik şebekesini Türkiye’deki enterkonnekte sisteme bağlamak olduğunu söyledi.

Kestigül, şu anda 11 megawatt enerji üretimi seviyesine ulaştıklarını dile getirdi ve konutlarda yenilenebilir enerjinin kullanımının önemine değindi.

YORGANCIOĞLU

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da konuşmasında 200 kurum ve bireyin yenilenebilir enerji üretimi için başvurduğunu ifade ederek, bunlardan 126’sının onay alarak üretime başladığını belirtti.

Ülkede enerjinin sürekli, kesintisiz, kaliteli, ucuz ve dünyayla işbirliği içinde yürütülebilir olmasının önemine değinen Yorgancıoğlu, enterkonnekte sisteme bağlanma gerekçesinin de bunlar olduğunu kaydetti.

KKTC’nin hem gün süresinin, hem de yazın uzun olması nedeniyle güneşi daha fazla aldığını dile getiren Yorgancıoğlu, bunun bir değer olarak ortaya konması gerektiğini ifade etti.

Yorgancıoğlu, enterkonnekte sistemin ille enerji ithali anlamına gelmediğini, bu sistem sayesinde yenilebilir enerji üretim imkanlarının artacağını ve enerji ihraç eden bir ülke haline de gelinebileceğini söyledi.

Başbakan Yorgancıoğlu, enerji maliyetlerinin düşmesiyle üreticilerin ekonomik avantaj sağlayacağını da sözlerine ekledi.