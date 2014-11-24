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Başbakan Yorgancıoğlu Yarın Sabah Ankara’ya Gidiyor

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidecek.

Başbakan Yorgancıoğlu Yarın Sabah Ankara’ya Gidiyor

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidecek.

24 Kasım 2014 Pazartesi 14:41
Başbakan Yorgancıoğlu Yarın Sabah Ankara’ya Gidiyor
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BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU TC BAŞBAKANI DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

 Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya gidecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yorgancıoğlu’na Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Maliye Bakanı Zeren Mungan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan eşlik edecek.

Yorgancıoğlu ve heyeti, yarın sabah 08.10 ‘da Ercan Havaalanı üzerinden İstanbul aktarmalı Ankara’ya gidecek. Başbakan Yorgancıoğlu ve heyeti Saat 12.30’da Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirecek, ardından saat 16.00’da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda düzenlenecek resmi törenle karşılanacak.

Başbakan Yorgancıoğlu saat 17.00’de düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından  saat 20.00’de onuruna düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

Başbakan Yorgancıoğlu ve heyeti temaslarını tamamlamasının ardından saat 00.45’te adaya dönecek.

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Başbakan Özkan YorgancıoğluTürkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun Davetlisi Olarak Temaslarda Bulunmak üzere Yarın Ankara’ya Gidecek.
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