Başbakan Yorgancıoğlu Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Adal’ı Kabul Etti

: Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Kıbrıslı Türk iş insanı Serdal Adal’ı kabul etti.

Kabulde, KKTC Jokey Kulübü Başkanı Başaran Düzgün ile Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri Osman Hattat da hazır bulundu.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adal, iki buçuk yıldır Türkiye Jokey Kulübü başkanlığını yaptığını belirterek, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve hükümetine başarı dileklerini iletti.

Adal, atçılık sporunun KKTC’de de gelişmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

YORGANCIOĞLU: “BİLGİ BİRİKİMİNİN PAYLAŞILMASINDAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu da, Türkiye’de çok gelişmiş bir spor olan atçılık sporunu yönetmenin büyük bir sorumluluğu bulunduğunu belirterek, Türkiye Jokey Kulübü’nün bilgi birikim ve tecrübelerini KKTC’de atçılık sporuna gönül verenlerle paylaşmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

DÜZGÜN: “HİPODROM İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR”

KKTC Jokey Kulübü Başkanı Başaran Düzgün ise, devletin kontrolünde ve malı olacak hipodrom kurulması konusunu bir noktaya getirdiklerini, ancak bütünlüklü bir plan gerektiğini, bürokrasi konusunda atılması gereken adımlar bulunduğunu kaydetti.