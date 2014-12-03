Başbakan Yorgancıoğlu, Tc Avrupa Birliği Bakanı Ve Başmüzakereci Bozkır’ı Kabul Etti

YORGANCIOĞLU: “GELECEĞE HAZIRLANMAK, BU ÇALIŞMALARI YAPARKEN TÜRKİYE’NİN DENEYİMLERİNDEN YARARLANMAK LAZIM”

BOZKIR: “KIBRIS’TA YAŞANANLARI DÜNYAYA ANLATMAK VE KIBRIS TÜRKÜ’NÜN HAK ETTİĞİ SATÜYE KAVUŞMASI ARZUSUNDAYIZ”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, KKTC’de temaslar yapan Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır’ı kabul etti.

Kabul sırasında Dışişleri Bakanı Özdil Nami ve bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

BOZKIR: “MÜZAKERE VE AB SÜRECİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ”

Görüşmede konuşan TC Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Bakanı olarak KKTC’ye ilk ziyaretini Dışişleri Bakanı Nami’nin davetiyle yaptığını söyledi.

Çok önemli bir dönemden geçildiğini ifade eden Bozkır, TC Başbakanı Davutoğlu’nun Yunanistan’a, AB’den 3 komiserin de TC’ye gideceğini belirterek, ziyareti sırasında müzakere ve AB süreci hakkında görüşmeler yapacağını kaydetti. Bozkır, doğal gaz konusunda da değerlendirmelerde bulunacaklarını ifade etti.

Bozkır, AB sürecinin sadece bir örgüte üye olmak anlamına gelmediğini, insanların özlük haklarını ve devletlerin demokrasi noktasında attıkları adımları da kapsadığını kaydederek, Türkiye’nin bu konularda önemli oranda tecrübesi biriktiğini ve önümüzdeki dönemde yapılacak hamleleri görüşeceklerini söyledi.

TC’nin elindeki tüm imkanları ve tecrübeleri KKTC halkıyla paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Bozkır, hedeflerinin insanları mutlu edecek adımları tespit ederek hayata geçirmek olduğunu belirtti.

“AB KOMİSERLERİNE HELLİM VE DOĞAL GAZ KONULARI ANLATILACAK”

Bozkır, imzalanan protokolün de bu amacı taşıdığını ve protokol gereği temaslarda bulunduklarını anlatarak, Türkiye’ye gidecek AB komiserleriyle hem hellim konusunda, hem de doğal gazın ayrıntılarını anlatacaklarını kaydetti.

Göreve yeni gelen AB Komisyonu’na da KKTC yetkilileriyle temas etmeleri ve KKTC’de yaşanan sürecin açıklanması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Bozkır, Kıbrıs’ta yaşananları dünyaya anlatmak ve Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği statüye kavuşması arzusunda olduklarını vurguladı.

YORGANCIOĞLU: “GELECEĞE HAZIRLANMAK GEREK”

Başbakan Yorgancıoğlu ise, ülkede bir taraftan ekonomik gelişme sağlamak hem de yasaları AB’ye uyumlaştırma konularında çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu amaçla birçok yasa tasarısı hazırlandığını ve kurulan komitenin bu tasarılarla ilgili çalıştığını söyledi.

“Geleceğe hazırlanmak gerekir, bu çalışmaları yaparken de TC’nin tecrübe ve deneyimlerinden yararlanmak lazım” diyen Yorgancıoğlu, TC yetkililerini KKTC’de görmekten her zaman mutluluk duyduklarını belirtti.