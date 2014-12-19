Başbakan Yorgancıoğlu Tak Heyetini Kabul Etti

BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU TAK MÜDÜRÜ SAYGILI VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

YORGANCIOĞLU: “TAK ÖNEMLİ BİR KURUM... ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK), ülkenin önemli bir kurumu olduğunu belirterek, personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Başbakan Yorgancıoğlu, halkın süratli ve doğru haber alma hakkı adına TAK’ın yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini ifade ederek, TAK’ın nice 41 yıllar hizmet vermesi dileğinde bulundu.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, bugün TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ersoy ve Yönetim Kurulu üyesi Emir Ertorun’dan oluşan heyeti kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde TAK Ajansı Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, 41. yılında TAK’ın altyapı, bütçe ve bina sorunları olmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, Başbakan Yorgancıoğlu’yu TAK’ın yeni yıl resepsiyonuna davet etti.

YORGANCIOĞLU: “ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Başbakan Yorgancıoğlu da TAK’ın ülkede önemli bir kurum olduğunu, ülke ve dünyada meydana gelen olayları diğer kuruluşlara ve kamuoyuna duyurduğunu kaydederek, TAK personelinin gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle TAK’a teşekkür etti.

TAK’ın çalışmalarının en verimli şeklide devam etmesini dileyen Yorgancıoğlu, günlük yaşamda çeşitli sorunlar yaşanmasına rağmen, halkın süratli ve doğru haber alma hakkı adına Ajansın yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini söyledi ve TAK’ın daha nice 41 yıllarca hizmet vermesi dileğinde bulundu.