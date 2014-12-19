Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.324
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Başbakan Yorgancıoğlu Tak Heyetini Kabul Etti

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK), ülkenin önemli bir kurumu olduğunu belirterek, personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Başbakan Yorgancıoğlu Tak Heyetini Kabul Etti

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK), ülkenin önemli bir kurumu olduğunu belirterek, personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

19 Aralık 2014 Cuma 11:35
Başbakan Yorgancıoğlu Tak Heyetini Kabul Etti
banner238

BAŞBAKAN YORGANCIOĞLU TAK MÜDÜRÜ SAYGILI VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

YORGANCIOĞLU: “TAK ÖNEMLİ BİR KURUM... ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türk Ajansı- Kıbrıs’ın (TAK), ülkenin önemli bir kurumu olduğunu belirterek, personele özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Başbakan Yorgancıoğlu, halkın süratli ve doğru haber alma hakkı adına TAK’ın yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini ifade ederek, TAK’ın nice 41 yıllar hizmet vermesi dileğinde bulundu.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, bugün TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Emir Ersoy ve Yönetim Kurulu üyesi Emir Ertorun’dan oluşan heyeti kabul etti.

Başbakanlık’ta yer alan kabulde TAK Ajansı Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı, 41. yılında TAK’ın altyapı, bütçe ve bina sorunları olmasına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, Başbakan Yorgancıoğlu’yu TAK’ın yeni yıl resepsiyonuna davet etti.

YORGANCIOĞLU: “ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Başbakan Yorgancıoğlu da TAK’ın ülkede önemli bir kurum olduğunu, ülke ve dünyada meydana gelen olayları diğer kuruluşlara ve kamuoyuna duyurduğunu kaydederek, TAK personelinin gösterdiği özverili çalışmalar nedeniyle TAK’a teşekkür etti.

TAK’ın çalışmalarının en verimli şeklide devam etmesini dileyen Yorgancıoğlu, günlük yaşamda çeşitli sorunlar yaşanmasına rağmen, halkın süratli ve doğru haber alma hakkı adına Ajansın yürüttüğü çalışmaları takdir ettiğini söyledi ve TAK’ın daha nice 41 yıllarca hizmet vermesi dileğinde bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim