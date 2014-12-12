Başbakan Yorgancıoğlu, Mülteci Hakları Derneği Hukukçularından Paşa’yı Kabul Etti

YORGANCIOĞLU: “İNSAN HAKLARI HER ŞEYİN ÖNÜNDE GELİR”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, insan haklarının her şeyin önünde geldiğini söyleyerek, rengine, diline, dinine, ırkına bakılmaksızın insana değer vermek gerektiğini belirtti.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Mülteci Hakları Derneği hukukçularından Fayka Deniz Paşa’yı kabul etti.

Uluslararası hukukun içine girmeyen bir ülke olarak, bazı uluslararası kuralları yerine getirmek gibi bir sorumlulukları bulunduğuna işaret eden Yorgancıoğlu, “Bu anlamda düşünsel olarak bir sıkıntımız yoktur. Ülkenin büyüklüğü ekonomik imkanları ve anlayışımız gereğince bunlarla ilgili çalışma yürütmek boynumuzun borcudur” dedi.

Yorgancıoğlu, yasalarda, insan haklarına daha çok yer vermenin görevleri olduğunu ifade etti.

Mülteci Hakları Derneği hukukçularından Fayka Deniz Paşa ise, mülteci hakları açısından arama kurtarma çalışmalarının birincil öneme sahip olduğunu belirtti.

Paşa, geçtiğimiz günlerde Suriyeli mültecilerin batmak üzere olan bir gemiden kurtarılması sırasında yönetimin aldığı sorumluluğun kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu kaydetti. Paşa, bundan dolayı Başbakan Yorgancıoğlu’na teşekkür etti.

Savaştan ve zulümden kaçarak adaya sığınan insanlara yönelik uzun dönemli sorumluluklar da bulunduğunu söyleyen Paşa, buna yönelik iki yasa değişikliği taslağı hazırladıklarını kaydetti.

Paşa, bu çerçevede tüm yetkilileri, bakanlıkları gezerek bu değişiklikleri görüşmek istediklerini, buna yönelik ziyaretler başlattıklarını ifade etti.

Paşa ayrıca Başbakanlığa derneğe yaptığı gıda yardımından dolayı teşekkür etti.