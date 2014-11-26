Başbakan Yorgancıoğlu KKTC’ye Döndü

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun davetlisi olarak gittiği Ankara’daki günübirlik temaslarını tamamlayarak dün gece yurda döndü.

Dün sabah İstanbul’a oradan da Ankara’ya giden Başbakan Yorgancıoğlu ve heyeti, Türkiye Başbakanı Davutoğlu'yla bir araya geldi, temaslarda bulundu.

İki başbakan görüşmelerinin ardından ortak açıklama da yaptı.

Yorgancıoğlu’na, temasları sırasında Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Maliye Bakanı Zeren Mungan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan eşlik etti.