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Başbakan Yorgancıoğlu, Kktc Ve Türkiye Hentbol Federasyonları Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yorgancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ozan Beysan ile beraberlerindeki heyeti kabul etti. Yorgancıoğlu, spor alanındaki ambargolara değinerek, “Yetenekli gençlerimiz var. İnsanımızın spor yapma hakkı var. Spor alanındaki engeller ortadan kaldırılmalı” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu, Kktc Ve Türkiye Hentbol Federasyonları Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yorgancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ozan Beysan ile beraberlerindeki heyeti kabul etti. Yorgancıoğlu, spor alanındaki ambargolara değinerek, “Yetenekli gençlerimiz var. İnsanımızın spor yapma hakkı var. Spor alanındaki engeller ortadan kaldırılmalı” dedi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 14:14
Başbakan Yorgancıoğlu, Kktc Ve Türkiye Hentbol Federasyonları Heyetini Kabul Etti
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“SPOR ALANINDAKİ ENGELLER ORTADAN KALDIRILMALI”

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, spor alanındaki ambargolara değinerek, “Yetenekli gençlerimiz var. İnsanımızın spor yapma hakkı var. Spor alanındaki engeller ortadan kaldırılmalı” dedi.

Başbakan Yorgancıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, KKTC Hentbol Federasyonu Başkanı Ozan Beysan ile beraberlerindeki heyeti kabul etti.

Türkiye Cumhuriyeti Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyüboğlu, hentbol alanında yatırımlar yaptıklarını, KKTC’den bir takımı Türkiye’deki bir maçta oynattıklarını belirtti. Eyüoğlu, KKTC Hentbol Federasyonu ile işbirliklerinin devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, dostluk ve kardeşliği simgeleyen spor gibi alanlarda yapılan açılımların önem taşıdığını belirterek Eyüboğlu’na teşekkür etti.

Siyaseten yapılanlar haricinde spor alanındaki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyen Yorgancıoğlu, “Bu alanda gösterdiğiniz yakınlığa teşekkür ederiz. Bunun Türkiye içinde ve yabancı ülkelerde örnek olmasını umut ediyoruz. İnsanımızın spor yapma hakkı var. Yetenekli gençlerimiz var” dedi.

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