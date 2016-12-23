Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş’tan Kıbrıs Konusunda Açıklama

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıslı Türklerin ekonomik anlamda çözüme hazır olmadığını kaydederek, “İzolasyon altında yaşamaya ve masadan kalkmamaya mahkûm edildik. Bu koşullar altında gerekli düzenleme ve hazırlığı yapamadık” dedi.

“KIBRISLI TÜRKLER EKONOMİK ANLAMDA ÇÖZÜME HAZIR DEĞİL. İZOLASYON ALTINDA YAŞAMAYA VE MASADAN KALKMAMAYA MAHKÛM EDİLDİK. BU KOŞULLARDA GEREKLİ DÜZENLEME VE HAZIRLIĞI YAPAMADIK”

“KIBRISLI TÜRKLER, ADANIN TÜM SAHİBİ İKEN, ULUSLARARASI KONJONKTÜR GEREĞİ YARISINDAN VAZGEÇTİ, VAR OLAN YARISININ DA ELİMİZDEN GİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

“YENİDEN MEVZİLERE TAŞIMAYACAĞIMIZ BİR ÇÖZÜM ARZUSUNDAYIM. ADADAN GERİ ADIM ATTIĞI ANDA TÜRKİYE’NİN AKDENİZ’DE SÖZÜ ALLAH’A HAVALE”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kıbrıslı Türklerin ekonomik anlamda çözüme hazır olmadığını kaydederek, “İzolasyon altında yaşamaya ve masadan kalkmamaya mahkûm edildik. Bu koşullar altında gerekli düzenleme ve hazırlığı yapamadık” dedi.

“Çözümün ertesi günü kendimizi AB’nin içinde bulacağız” ifadesine yer veren Denktaş, Bu konuda endişelerimi dile getiriyorum, ‘merak etmeyin’ deniliyor. Ben halkımın akıbetini pek tabi ki merak ediyorum. 2014 Annan Planı referandumunda verdikleri sözleri yerine getirmeyenlere bugün nasıl güveneceğim? Ufukta yeni bir çatışma tehdidi görülüyor. Bizi çok kısa bir süre sonra yeniden mevzilere taşıyabilir. Böyle bir gelecek istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam gerçekleşen görüşmede, müzakere süreci de ele alındı.

Denktaş, müzakerelerle ilgili , “Son derece garip ve gizlilik içerisinde yürüyen bir süreç” değerlendirmesini yaptı.

Serdar Denktaş, müzakere sürecinin gidişatıyla ilgili bilgileri tutanaklardan, Rum basınından ve Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdikleri toplantılardan edindiklerini, ancak çelişkilerle karşılaştıklarını söyledi.

Denktaş, “Sağlıklı bilgiye sahip olmamamız bizi de rahatsız ediyor” dedi.

“AKINCI’DAN CENEVRE DAVETİ ALDIK, KARARI KURULTAYDAN SONRA VERECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan Cenevre Zirvesi için davet aldıklarını da anımsatan Denktaş, davete katılıp katılmama kararlarını parti kurultayından sonra vereceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan her iki tarafın yakınlaştığı konuları talep ettiklerini de söyleyen Denktaş, o bilgilerin ellerine dün ulaştığını, yetkili mercilerin bunları değerlendirdiğini belirtti.

“HER KONUDA NETLİK SAĞLANMADIĞI İÇİN HALKA YÖNELİK KAMPANYA YÜRÜTMÜYORUM AMA BENİM TAVRIM AÇIK”

Serdar Denktaş şu değerlendirmeyi de yaptı:

“Siyasi eşitlik, egemenlik, mülkiyet ve garantörlük konularında endişelerimiz var. Henüz her konuda netlik sağlanmadığı için halka yönelik kampanya yürütmüyorum ama benim tavrım açık”.

“KIBRISLI TÜRKLER, ADANIN TÜM SAHİBİ İKEN, ULUSLARARASI KONJONKTÜR GEREĞİ YARISINDAN VAZGEÇTİ, VAR OLAN YARISININ DA ELİMİZDEN GİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kıbrıslı Türklerin adanın tüm sahibi iken, uluslararası konjonktür gereği yarısından vazgeçtiğini söyleyen Denktaş, “Gelinen aşamada, var olan yarısının da elimizden gitmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Konuşmasında siyasi eşitliğe vurgu yapan Denktaş, müzakerede gelinen aşamada dönüşümlü başkanlığın 4’e 2 olmasının kendisini tatmin etmediğini, bunun yalnızca avantajlı azınlık hakkı olduğunu belirtti.

“ALMANYA DA MALTA DA 6 AY DÖNEM BAŞKANI OLUYOR, BİZDE DE ÖYLE OLMALI. SİYASİ EŞİTLİK BUDUR. BAŞKA TÜRLÜSÜNÜ KABUL EDEMEM”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şunu ekledi:

“Deniliyor ki, ‘4 yıl Kıbrıslı Rum Cumhurbaşkanı olurken, 2 yılda Kıbrıslı Türk Cumhurbaşkanı olacak’. Bu durum avantajlı azınlık olduğumuzun göstergesidir. Siyasi eşitliğin sağlanması için, nasıl ki AB’de Almanya 6 ay dönem başkanı olurken, Malta da 6 ay dönem başkanı oluyor. Bizde de öyle olmalı. Siyasi eşitlik budur. Ben başka türlüsünü kabul edemem.”

“ADADAN GERİ ADIM ATTIĞI ANDA TÜRKİYE’NİN AKDENİZ’DE SÖZÜ ALLAH’A HAVALE”

Olası bir anlaşmanın ‘birincil hukuk’ olmayacak olmasının da kendilerini son derece endişelendirdiğini dile getiren Başbakan Yardımcısı, şöyle devam etti:

“Garanti anlaşması sadece benim güvenliğimi korumuyor. Aynı zamanda Türkiye’nin Akdeniz’deki hakkını, Türkiye’nin güney sahillerin güvenliğini de garanti ediyor. Dolayısıyla adadan geri adım attığı anda Türkiye’nin Akdeniz’de sözü Allah’a havale”

“KISA SÜREDE GİRİT GİBİ OLURUZ”

Serdar Denktaş, olası bir anlaşma sonrası Türk askerinin adadan ayrılması ile birlikte Kıbrıs’ın kısa süre içinde Girit olacağını ve Türkiye’nin bir kere daha müdahale etme imkanı olmayacağının da bilinmesini istedi.

“EKONOMİK OLARAK HAZIR DEĞİLİZ...”

Kıbrıslı Türklerin çözüme ekonomik anlamda da hazır olmadığına işaret eden Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şunları söyledi:

“Ekonomik anlamda hazır değiliz. İzolasyon altında yaşamaya ve masadan kalkmamaya mahkûm edildik. Bu koşullar altında gerekli düzenleme ve hazırlığı yapamadık. Ama çözümün ertesi günü kendimizi AB’nin içinde bulacağız. Bu konuda endişelerimi dile getiriyorum, ‘merak etmeyin’ deniliyor. Ben halkımın akıbetini pek tabi ki merak ediyorum. 2014 Annan Planı referandumunda verdikleri sözleri yerine getirmeyenlere bugün nasıl güveneceğim?” diye soran Serdar Denktaş; “ufukta yeni bir çatışma tehdidi görülüyor. Bizi çok kısa bir süre sonra yeniden mevzilere taşıyabilir. Böyle bir gelecek istemiyoruz.”

“YENİDEN MEVZİLERE TAŞIMAYACAĞIMIZ BİR ÇÖZÜM ARZUSUNDAYIM”

Çözümü kendisinin de istediğini ancak var olan sürecin Kıbrıslı Türkleri çözüme değil, çatışmaya sürüklediğini kaydeden Serdar Denktaş, “Varılacak çözümün bizleri yeniden mevzilere taşımayacağı bir çözüm arzusundayım. Bunun yolu, benim tanınmamış devletim ile Rum’un tanınmış devleti arasında imzalanacak anlaşma olabilir” ifadelerini kullandı.

“SOL KANAT AKINCI’DAN VE MÜZAKERE HEYETİNDEN ÇOK AYRI NOKTADA”

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, birçok konuda ülkedeki sol kanadın da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve müzakere heyetiyle çok ayrı noktalarda olduklarını belirtti.

ÖZDAĞ: “KIBRIS’TA ÇOK ÖNEMLİ BİR SÜREÇ, GÖZLERDEN KAÇIRILARAK SÜRDÜRÜLÜYOR”

Gaziantep Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, müzakere sürecinde gelinen son aşamayı yetkililerin ağzından bire bir dinlemek üzere KKTC’ye geldiklerini belirtti.

“Kıbrıs’ta çok önemli bir süreç, gözlerden kaçırılarak sürdürülüyor. Görüşmelerin sonunda adada belki bayrak indirilecek, KKTC tasfiye edilecek ve belki de Türkiye’ye Akdeniz kapanacak” diyen Özdağ, “Bu endişelerimiz, bu ihtimaller küçümsenmeyecek kadar önemli iken, biz olup bitenden haberdar değiliz. Bunlar ihtimaller ancak aldığımız sinyaller bu yönde ve endişelerimiz her geçen gün artıyor” şeklinde konuştu.

Özdağ, Türk kamuoyunda müzakere süreciyle ilgili gelişmelerin yok denecek kadar az olmasından yakındı.

Özdağ, “Bizi rahatsız eden hususların başında Türkiye var.Türkiye’nin garantörlüğü ne olacak?” diye sordu.