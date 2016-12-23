Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş, BRTK Yönetimini Kabul Etti…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kuruluşunun 53’üncü yıldönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

DENKTAŞ: “BRTK MÜCADELE YILLARINDA ÇOK ÖNEMLİ VE KUTSAL BİR GÖREV ÜSTLENDİ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kuruluşunun 53’üncü yıl dönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıkta, bugün öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmede konuşan Başbakan Yardımcısı Denktaş, BRTK’ye kurulduğu yıldan bu güne hizmet verenlere teşekkürlerini sunarken; “BRTK mücadele yıllarında çok önemli ve kutsal bir görev üstlendi. ‘Bayrak, bayrak’ anonslarıyla kuruma hayat veren, bugün hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimize, aynı zamanda hala görev alan arkadaşlarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kurumun sıkıntılarını yakından takip ettiklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2017 içerisinde kurumun misyonunu güçlendirecek çalışmalar içerisinde olacaklarını, bununla birlikte BRTK’nun yasasını iyileştirerek, Meclis’ten geçireceklerini, araç-gereç sıkıntılarının giderilmesi için, maliye olarak üzerlerine düşen katkıyı ortaya koyacaklarını söyledi.

Denktaş son olarak, kurum çalışanlarının yeni yılını da kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, kabuldeki konuşmasında, BRTK’nun, Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine en büyük tanıklığı yapan kurum olduğunu vurgulayarak, personelin ilk günkü heyecan, ilk günkü inanç doğrultusunda çalışmalarını 53 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Özel televizyonların hayat bulmasında, BRTK’nin büyük katkılarda bulunduğunu da kaydeden Çobanoğlu, çağın gerekleri doğrultusunda çalışmalarını yürütüldüğünü, son birkaç yıldır bu yönde olumlu adımlar atıldığını söyledi.