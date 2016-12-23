Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 13:24

Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş, BRTK Yönetimini Kabul Etti…

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kuruluşunun 53’üncü yıldönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakan Yardımcısı Ve Maliye Bakanı Denktaş, BRTK Yönetimini Kabul Etti…
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

DENKTAŞ: “BRTK MÜCADELE YILLARINDA ÇOK ÖNEMLİ VE KUTSAL BİR GÖREV ÜSTLENDİ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, kuruluşunun 53’üncü yıl dönümünü kutlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, Müdürü Meryem Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakanlıkta, bugün öğle saatlerinde gerçekleşen görüşmede konuşan Başbakan Yardımcısı Denktaş, BRTK’ye kurulduğu yıldan bu güne hizmet verenlere teşekkürlerini sunarken; “BRTK mücadele yıllarında çok önemli ve kutsal bir görev üstlendi. ‘Bayrak, bayrak’ anonslarıyla kuruma hayat veren, bugün hayatta olan ve olmayan tüm büyüklerimize, aynı zamanda hala görev alan arkadaşlarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kurumun sıkıntılarını yakından takip ettiklerini söyleyen Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2017 içerisinde kurumun misyonunu güçlendirecek çalışmalar içerisinde olacaklarını, bununla birlikte BRTK’nun yasasını iyileştirerek, Meclis’ten geçireceklerini, araç-gereç sıkıntılarının giderilmesi için, maliye olarak üzerlerine düşen katkıyı ortaya koyacaklarını söyledi.

Denktaş son olarak, kurum çalışanlarının yeni yılını da kutladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, kabuldeki konuşmasında, BRTK’nun, Kıbrıs Türkü’nün varlık mücadelesine en büyük tanıklığı yapan kurum olduğunu vurgulayarak, personelin ilk günkü heyecan, ilk günkü inanç doğrultusunda çalışmalarını 53 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Özel televizyonların hayat bulmasında, BRTK’nin büyük katkılarda bulunduğunu da kaydeden Çobanoğlu, çağın gerekleri doğrultusunda çalışmalarını yürütüldüğünü, son birkaç yıldır bu yönde olumlu adımlar atıldığını söyledi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
DenktaşBRTK Yönetimi
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaplıca Köyüne Atatürk Büstü Kaplıca Köyüne Atatürk Büstü
Ybem’den “stres Ve Stres Yönetimi” Eğitimi Ybem’den “stres Ve Stres Yönetimi” Eğitimi
Ctp, İşlerine Son Verilen Cas Çalışanlarının Mücadelesine Destek Belirtti, Hükümeti Yanlıştan Dönmeye Çağırdı Ctp, İşlerine Son Verilen Cas Çalışanlarının...
744 Üreticiye Yaklaşık 8 Milyon Tl Süt Parası 744 Üreticiye Yaklaşık 8 Milyon Tl Süt Parası
Bkp Hükümeti Eleştirdi Bkp Hükümeti Eleştirdi
Ctp Milletvekili Gülle: “sağlık Turizmi Çalıştayı Sorumsuzca İsraf" Ctp Milletvekili Gülle: “sağlık Turizmi Çalıştayı...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Kaplıca Köyüne Atatürk Büstü
Kaplıca köyüne&nbsp; Atatürk Büstü yapıldı.

Haberi Oku