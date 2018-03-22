BAŞBAKAN YARDIMCISI VE DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZERSAY'IN BASIN AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Taşınmaz Mali Komisyonu’yla ilgili kararının çok net olduğunu ancak konunun Rum basınında bilinçli olarak yanıltıcı şekilde yer aldığını belirtti.



Kudret Özersay, “AİHM'e göre, TMK halen mahkeme önüne gitmezden önce tüketilmesi gereken etkili bir iç hukuk yolu olmayı sürdürmektedir” ifadesini kullandı.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay konuyla ilgili yazılı açıklamasında, bazı Kıbrıs Rum yetkililerin basın aracılığıyla bunu çarpıtma çabasına girdiğine işaret etti. Kudret Özersay, “Alınan kararı okuyan herkes bu işin aslının ne olduğunu kolaylıkla görebilir” dedi.



AİHM'in yapılan bir başvuruda, tüm taleplere rağmen, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkili iç hukuk yolu olmadığına hükmetmediğini kaydeden Özersay, mahkemenin bu yöndeki iddiaları doğru ve ikna edici bulmadığını açıkladığını belirtti. Özersay, “Özetle AİHM'e göre TMK halen etkili bir iç hukuk yolu olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.



Açıklamasında AİHM kararından alıntı da yapan Özersay, “AİHM, sadece başvuran bahse konu kişiyle alakalı bir süreçteki gecikmeye dair ihlal kararı vermiş ancak diğer iddiaların, özellikle de Taşınmaz Mal Komisyonu'nun etkili bir iç hukuk yolu olmadığı yönündeki iddiaları reddetmiştir” dedi.



Kudret Özersay, basından, Rum basınındaki haberleri Türk basını için uyarlarken AİHM kararını göz önünde bulundurarak gereken özeni göstermelerini istedi.