Başbakan Yardımcısı Ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Londra’da!

ÖZERSAY PERŞEMBE GÜNÜ “YURT DIŞI KIBRISLI TÜRKLER PROJESİ”NİN LANSMANINI YAPACAK



20 TEMMUZ RESEPSİYONU’NA KATILACAK OLAN ÖZERSAY, ÇEŞİTLİ TEMASLARDA DA BULUNACAK



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra’ya vardı. Özersay, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin KKTC ile olan bağlarını güçlendirmeyi ve adaya dönüşlerini teşvik etmeyi amaçlayan “Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi”nin lansmanını yapacak.



Projenin lansmanını perşembe günü gerçekleştirecek olan Özersay, 20 Temmuz Resepsiyonu’na katılacak. Özersay, Londra’da bulunduğu sürede çeşitli temaslarda da bulunacak.



Özersay’ın heyetinde Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, Bakanlık Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ, Tanıtma Dairesi Müdürü Fatma Demirel ve şu anda Bakanlık Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Müdürlüğü’nü yürüten ve 1 Eylül itibariyle Londra Temsilciliği görevini üstelenecek Oya Tuncalı yer alıyor.

