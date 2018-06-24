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Başbakan Yardımcısı Özersay Oyunu Kullandı...

KKTC SANDIK BAŞINDA...

Başbakan Yardımcısı Özersay Oyunu Kullandı...

KKTC SANDIK BAŞINDA...

24 Haziran 2018 Pazar 09:03
Başbakan Yardımcısı Özersay Oyunu Kullandı...

KKTC SANDIK BAŞINDA...

 Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve eşi Aliye Ummanel, Beylerbeyi İlkokulu’nda 74 numaralık sandıkta oy kullandı.

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Kudret Özersay, oy kullandıktan sonra basına yaptığı kısa açıklamada, “Halk en doğru kararı verecektir. Hayırlı olsun” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, seçimlerden bağımsız olarak, belediyelerde reforma ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Özersay, seçimler sonrasında belediyelerde gelir artırımı, israfın giderilmesi, personel yapısının gözden geçirilmesi için belediye reformunun şart olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 12:29
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