Başbakan Yardımcısı Denktaş, Perşembe Günü İstanbul’da İsedak Toplantısına Katılacak

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, perşembe günü İstanbul’da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) bakanlar düzeyindeki toplantısına katılacak.
Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, İstanbul Kongre Merkezi’nde bugün başlayan 30. İSEDAK toplantısına Bakanlık Genel Koordinatörü Orçun Kamalı ile Bakanlık Danışmanı Hüda Hüdaverdi katılıyor.
57 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve iki gün sürecek toplantıda İslam ülkeleri arasındaki ekonomik faaliyetler ele alınıyor.
ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA
Başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın yapacağı 27 Kasım’da Bakanlar düzeyinde gerçekleşecek toplantıya ise KKTC’yi temsilen Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş katılacak.