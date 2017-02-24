Başbakan Yardımcısı Denktaş KTSO Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)’ndan bir heyeti kabul etti.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO)’ndan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, AR-GE ve Teknopark Yasaları, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Değişiklik Yasası, kamu hizmeti ihalelerinde yerli ürün kullanımının sağlanması, kamu mesai saatleri ve güncel konular ele alındı.

KTSO Başkanı Ali Çıralı başkanlığındaki heyet Denktaş’a odanın sıkıntılarını da aktardı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, Sanayi Odası gibi kuruluşları çözüm ortağı olarak gördüklerini, ülkenin ekonomik gelişimi ve geleceği adına önemli konuların çözümü noktasında fikirlerine daima ihtiyaç duyulduğunu söyledi.