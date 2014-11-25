Başbakan Yardımcısı Denktaş, Esnaf Ve ZanaatkÂrlar Odası Heyetini Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş, Mahmut Kanber başkanlığındaki Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) heyetini kabul etti.

Başbakan Yardımcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 13.00’te Bakanlıkta yer alan görüşmede, birçok konuda görüş alış verişinde bulunulurken, yapılabilecek işbirlikleri ele alındı.

ODA GÖRÜŞ VE TALEPLERİ

Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Başbakan Yardımcısı Denktaş’tan şu konularda taleplerde bulundu, görüşlerini iletti:

“KTEZO Değişiklik Yasa Tasarısı; Paravan Şirketler, Hukuk ve Muhasebe Ofisleri; esnaf ve zanaatkârların alet, donanım ve hammadde ithalinde Oda’nın belgelerinin tanınması; diğer mesleki alanlarda olduğu gibi otellerde de sertifikalı çalışanın olması yönünde kota uygulaması; yerli istihdamın arttırılmasının sağlanması; OTEM’de Oda’nın da yer alması; ulaştırma alanında yerli istihdam sağlanması için şoförlere mesleki eğitim verilmesi sertifikalandırılması; Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ve kredilerin çeşitlendirilmesi ve küçük üreticiler için daha ulaşabilir hale getirilmesi”

DENKTAŞ: “AÇIK, ŞEFFAF SİSTEMLE DEVAM”

Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ise, varolan sorunların çözülmesi, taleplerin ve beklentilerin karşılanması noktasında olabildiğince işbirliğine açık, şeffaf bir sistemle çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.