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10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:12

BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ EMEKLİ ALBAY MEHMET ŞÜKRÜ TANDOĞAN’I KABUL ETTİ.

BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ EMEKLİ ALBAY MEHMET ŞÜKRÜ TANDOĞAN'I KABUL ETTİ.
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BAŞBAKAN YARDIMCISI DENKTAŞ, TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI EMEKLİ ALBAY MEHMET ŞÜKRÜ TANDOĞAN’I KABUL ETTİ.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bugün Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan’ı kabul ederek, bir süre görüştü.

Dernek Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, kabulde yaptığı konuşmada yoğun gündemi içerisinde kendilerini kabul ettiği için Başbakan Yardımcısı Denktaş’a teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği olarak, Başbakan Yardımcısı Denktaş’ın gazilere ve Kıbrıs sorununa verdiği önemi her fırsatta dile getirdiklerini kaydeden Tandoğan, arzu ettikleri hükümetin oluşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı özlem ve saygıyla andıklarını da belirten Mehmet Şükrü Tandoğan, Kahramanmaraş’ta özel olarak yaptırmış oldukları Kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ın Filografi Sanatı denilen çivi ve telden yapılmış portresini hediye etti.

Başbakan Yardımcısı Denktaş ise, Emekli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, gazilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı için çok önemli olduğuna işaret etti ve hediye için teşekkürlerini sundu.  
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Denktaş Albay Mehmet şükrü
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