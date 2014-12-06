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Başbakan Yardımcısı Denktaş, Atasayan Ölümünün 8. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı, DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, eski bakan, milletvekili, Kurucu Meclis Üyesi, DP kurucularından, Kooperatif Merkez Bankası eski Genel Müdürü ve Erenköy Mücahidi Taşkent Atasayan’ın ölümünün 8. yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Başbakan Yardımcısı Denktaş, Atasayan Ölümünün 8. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı, DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, eski bakan, milletvekili, Kurucu Meclis Üyesi, DP kurucularından, Kooperatif Merkez Bankası eski Genel Müdürü ve Erenköy Mücahidi Taşkent Atasayan’ın ölümünün 8. yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

06 Aralık 2014 Cumartesi 12:13
Başbakan Yardımcısı Denktaş, Atasayan Ölümünün 8. Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
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“O’NUN ÖZVERİLİ SİYASET ANLAYIŞINA BUGÜN DÜNDEN DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı, DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş, eski bakan, milletvekili, Kurucu Meclis Üyesi, DP kurucularından, Kooperatif Merkez Bankası eski Genel Müdürü ve Erenköy Mücahidi Taşkent Atasayan’ın ölümünün 8. yıldönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Denktaş, Kıbrıs Türk halkına mücahit, bürokrat, siyasetçi ve devlet adamı olarak unutulmaz hizmetler veren Atasayan’ı rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

“Özlemle anıyoruz çünkü, O’nun halkın ve devletin çıkarlarını öne çıkaran, ben merkezci, hizipçi ve dar kadrocu zihniyete karşı, toplumsal menfaatlerin gerçekleşmesi için gerektiğinde isyan eden, dürüst ve özverili siyaset anlayışına bugün dünden daha fazla ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz” diyen Denktaş, Atasayan’ın mücadeleci, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına inançlı ve yüksek erdemli hayatının, bugün tüm topluma ve özellikle gençlere örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Denktaş, Atasayan’ın siyaset anlayışı ve yaşantısının, toplum menfaati için gerekirse makam ve mevkilerden vazgeçilebileceğini kanıtlayan ve bugün de ibret alınabilecek nadir örneklerden biri olduğunu ifade etti.

Taşkent Atasayan Kıbrıslı Türklerin var oluş kavgasında verdiği mücadelenin, Kıbrıs Türk halkına bürokrat, milletvekili ve Bakan olarak hizmetlerinin, yanlış giden yönetime isyan ederek Kıbrıs Türk demokrasisine yaptığı katkıların hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayan Denktaş, Atasayan’la birlikte hizmet etmekten Dokuzlar Hareketi’nde ve DP’nin kuruluşunda yer almaktan, uyum içinde birlikte hareket ederek siyaset yapmaktan büyük keyif aldığın ve onur duyduğunu belirtti.

Denktaş, mesajında “Hatırası ve yaptığı hizmetler Kıbrıs Türk halkının hafızasında ve kalbinde sonsuza kadar yaşatılacaktır” ifadesine de yer verdi.

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