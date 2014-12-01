Başbakan Yardımcılığı’nda Kalite Ve Vatandaş Memnuniyeti Kursu

"İSO 9001 KALİTE SİSTEMİ” VE “İSO 10002 VATANDAŞ MEMNUNİYETİ SİSTEMİ" KURSU BUGÜN BAŞLADI

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, kamu personeline yönelik "İSO 9001 Kalite Sistemi ve İSO 10002 Vatandaş Memnuniyeti Sistemi” Kursu düzenledi.

Bakanlığa bağlı 500 kamu personeline verilmesi hedeflenen eğitimlerin ilk periyodunda, Ekonomi, Kültür Daireleri, Kalkınma Bankası ve Türk Ajansı Kıbrıs personeline eğitim verilecek.

Bugün başlayan kursun tamamlanmasıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı, belgelendirilen ilk bakanlık olacak.

Toplamda her gruba yaklaşık 10 iş günü içerisinde 24 saat sürecek eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Katılımın zorunlu olduğu program Kalkınma Bankası Toplantı Salonunda yer alıyor.

İSO 9001 VE İSO 10002

Her daire veya kurum içerisinde 3 gruba ayrılan personele periyotlarla, ilk hafta "İSO 9001 Kalite Sistemi", ikinci hafta ise "İSO 10002 Vatandaş Memnuniyeti" konularında eğitim verilecek.

Eğitimlerin Ocak ayı sonunda tamamlanması hedeflenirken, eğitimler sonrası iş yerlerinde denetimler de yapılacak. Eğitim ve denetimler 6 ayı kapsayacak.

Danışman Latif Sakar tarafından verilecek "İSO 9001 Kalite Sistemi" çalışması, "Uluslararası uygulamalara paralellik, yönetim sisteminden yararlanmak, Birimler arası entegrasyonun artması, planlama uygulama kontrol ile önlem döngüsünü uygulamak ve oluşacak bu sistemin akredite bir kuruluşta denetimi" için gerçekleştiriliyor.

HÜDAVERDİ

Kursun açılışına katılan Başbakan Yardımcılığı Danışmanı Hüda Hüdaverdi, burada yaptığı konuşmada, İSO 9001 belgesi eğitiminin yaşam kalitesini artıracak bir eğitim olduğuna vurgu yaptı.

Hüdaverdi, ülkede standartların tam olarak uygulamadığından dolayı uluslararası alana çıkarken sıkıntılar yaşandığını, bu yüzden bu eğitimlerin standart belirleme ve dünyaya açılımda konusunda büyük önem taşıdığını belirterek, ülkede Kıbrıs Türk Standartlar Kurumu oluşturma çalışması başlattıklarını söyledi.

Bu kurumun oluşumunun Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini ifade eden Hüdaverdi, bu oluşumla ülkede standart denetimlerin yapılacağını, standartların belirleneceğini ve uygunluğunun sağlanacağını kaydetti.

Hüdaverdi, Türkiye ve dünyada her üretilen ürünün bir standardı olduğunu ifade ederek, ülkede de her üretilecek ürün ve hizmet için standartların uygulanacağını söyledi. Bakanlığın da bu standart ve uygulamaların personele anlatılması için bu organizasyonu yaptığını kaydeden Hüdaverdi, bakanlıklar ayrılsa bile personelin buradan aldığı eğitimi meslek yaşamı boyunca kullanabileceğine işaret etti.

“ÜLKEDE EĞİTİM SEVİLMİYOR”

Standartlara uymanın ülkenin geleceği ve gelişimi için önemine dikkat çeken Hüdaverdi, ülkede eğitimin sevilmediğini iddia etti ve bu eğitime katılan herkesten burada aldığı eğitimi paylaşmasını istedi.

Hüdaverdi, Türkiye'de eğitimin ön plana çıkarılması ve hizmet-ürün standartlarının geliştirilmesinden dolayı son 10 yılda büyük gelişmeler yaşandığını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının da artık kendini her alanda geliştirmesi, standartlara uyması ve eğitime önem vererek, kendini geliştirmesi gerektiğini söyledi.