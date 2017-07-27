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27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

Başbakan Yardımcılığı’nda Belediyelerin Sorunları Ele Alındı

Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a tüm belediyelerin sorun ve taleplerini içeren bir mektup sundu.

Başbakan Yardımcılığı'nda Belediyelerin Sorunları Ele Alındı
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BELEDİYELER BİRLİĞİ, SORUN VE TALEPLERİNİ BAŞBAKAN YARDIMCISI VE MALİYE BAKANI DENKTAŞ’A SUNDU

DENKTAŞ: “ÇÖZÜM İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIZ”

 Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Benli ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a tüm belediyelerin sorun ve taleplerini içeren bir mektup sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Köle’den oluşan heyet, Bakan Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Yerel yönetimlerin vatandaşların hayatında çok önemli yeri olduğuna işaret eden Benli, belediyelerle ilgili sorunların ivedilikle çözülmesi gerektiğine dikkat çekti. Benli, Denktaş’tan bu kararların uygulanması için katkıda bulunmalarını istedi.

DENKTAŞ: “ÇÖZÜM İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIZ”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Belediyeler Birliği Genel Kurulu’nda alınan kararları inceleyeceğini ve sıkıntıları Bakanlar Kurulu’na aktaracağını kaydetti. 

Serdar Denktaş, bir kaç gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner ile bir toplantı yaptıklarını ve belediyelerin Sosyal Sigorta ile İhtiyat Sandığı borçları konusunu ele aldıklarını anlattı.

Denktaş  “Yılların bugüne taşıdığı büyük bir sorun ancak çözüm bulmak için çaba harcayacağız” dedi.

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