Başbakan Yardımcılığı ve Dışişlerı Bakanlığı'ndan AB'ye Eleştiri!



Başbakam Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin bilindik taraflı pozisyonunun Genel İşler Konseyi Sonuç Bildirgesi’nde bir kez daha tekrarlandığını belirterek, kabul edilemez olduğunu açıkladı.



Açıklamada, "Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bundan sonra atılacak olan adımlara yönelik bir değerlendirme sürecinde bulunduğumuz bu aşamada, Avrupa Birliği’nden beklentimiz, karşılıklı olarak 'kazan-kazan' dinamiğinin yolunu açabilecek ve böylelikle Ada’da uzlaşı ve işbirliğine hizmet edebilecek adımlar atması, bu doğrultuda Kıbrıs Rum liderliğini iki taraf arasında karşılıklı güvenin sağlanmasına katkı koyacak bir işbirliğine teşvik etmesi ve ilişkileri menfi yönde etkileyecek yaklaşımlardan kaçınmasıdır" denildi.



Konuyla ilgili yazılı açıklamada, Lüksemburg'da 26 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen toplantının sonuç bildirgesi değerlendirildi



“Kıbrıs”a ilişkin paragrafta, 'üye devlet dayanışması' söylemiyle sürdürülen ve önceki bir çok AB dökümanında yer alan AB pozyonlarının yinelendiği belirtilen açıklamada, tamamıyla GKRY pozisyonlarını yansıtan ifadelerin, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu cesaretlendirdiği ve adadaki iki tarafı çözüm perspektifinden uzaklaştırdığı kaydedildi.



Açıklama şöyle devam etti:

"Annan Planı referandumlarının ardından, 2004 yılında hatalı bir kararla Rum tarafını tek taraflı olarak tam üye kabul eden AB’nin, gelinen aşamada adadaki iki tarafı teşvik edici bir tutum alması beklenirken, defaten takınılan bu tutum AB’yi de sorunun bir parçası haline getirmektedir.



Özellikle, Kıbrıs Rum tarafı da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların iki topluma da ait olduğunu kabul ettiği hidrokarbon kaynaklarına dair GKRY’nin ısrarla sürdürdüğü tek yanlı faaliyetleri destekler mahiyeteki ifadelerin, en basit anlamda, iki taraf arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkilediği aşikardır. Kıbrıs Türk tarafı haklarını korumakta kararlıdır"



Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rum tarafına sürekli işbirliği çağrısı yaptığına işaret edilen açıklamada, "Buna kulak tıkayan ve bu konunun sözde egemenlik haklarıyla ilgili olduğu yönündeki tavrını sürdüren Kıbrıs Rum tarafını defaten uyardık. Bu uyarılarımıza rağmen malum faaliyetlerin sürdürülmesi üzerine haklarımızı koruma bağlamında Türkiye ile birlikte adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz" denildi.



Açıklama, "Aşikardır ki, Kıbrıs Rum tarafının BM raporlarına da yansımış Kıbrıslı Türklerle gücü ve zenginliği paylaşmama konusundaki ısrarı, iki toplum arasında mevcut güven eksikliğini daha da geriye götürmektedir. Kıbrıs Türk tarafı olarak işbirliği çağrılarımız mevcutken, tek yanlı ve dayatmacı adımlarının devam etmesi halinde, Kıbrıs Türk tarafına benzer adımlar atmaktan başka bir seçenek kalmamaktadır" şeklinde devam etti.



Hidrokarbon konusunda Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasında sağlanacak işbirliğinin hem adadaki çözüm perspektifine, hem de iki taraf arasındaki güvenin artmasına ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacağı belirtilerek, işbirliği kapısının hala açık olduğu yinelendi.



