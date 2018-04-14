BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: “KKTC KARASULARI VE SAHİLLERİ HERHANGİ BİR GÜVENLİK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA DEĞİL”

“BÖLGEDEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ. KKTC KARASULARI VE SAHİLLERİ HERHANGİ BİR GÜVENLİK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLDİR”



"DİLERİZ BÖLGEDEKİ GERGİNLİK EN ERKEN ZAMANDA SON BULUR"



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Suriye ve çevresinde son dönemde artan gerginliği ve bununla bağlantılı gelişmeleri yakından takip ettiklerini, KKTC karasuları ve sahillerinin herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “KKTC olarak sivillere karşı başta kimyasal silah olmak üzere herhangi bir biçimde zarar verecek her tür saldırıyı kınıyoruz ve sorumlularının cezalandırılmasının bu türden olayların tekrarının önlenmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” denildi.



Açıklama şöyle devam etti:



“Bu bağlamda sabah saatlerinde Suriye’de belirli hedeflere karşı düzenlenen füze saldırılarının yeni bölgesel gerginliklere ve silahlı çatışmalara neden olmadan tamamlanmasını umut ediyoruz.

Dileriz bölgemizdeki bu gerginlik en erken zamanda son bulur ve kimden gelirse gelsin sivillerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak gelişmeler yaşanmaz.

Dün itibariyle bir yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız diğer yandansa Barış Kuvvetleri Komutanımızla Kıbrıs adası etrafındaki ve genel anlamda bölgemizdeki gelişmeleri özellikle güvenlik perspektifinden ele aldık.

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri ile işbirliği halinde bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. KKTC karasuları ve sahilleri herhangi bir güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya değildir.”