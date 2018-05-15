Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı İsrail ve ABD'yi Kınadı!



ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI TOPLUM HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞRILDI



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de yaşanan olaylardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail’i kınadı.



Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, uluslararası hukuk ve uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gereği hilafına Arap-İsrail savaşlarına benzer şekilde barışı tehlikeye atan yeni bir vahim hataya imza atmıştır. Dünyanın gözü önünde, insanların yaşam hakkını elinden alan bu olaylara sebebiyet vermesi nedeniyle ABD’yi ve sivillere karşı orantısız silahlı güç kullanmaktan çekinmeyen İsrail devletini kınıyoruz” denildi.



Açıklamada, Filistin topraklarında, Filistin halkının haklarını ve hassasiyetlerini yok sayarak yaratılmak istenen oldu-bittiler sonucunda ortaya çıkan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu da dile getirildi.



“KKTC olarak, gerek bu bölgede gerekse dünyanın herhangi bir yerinde uzun yıllardır devam etmekte olan bu türden uluslararası uyuşmazlıklarla ilgili olarak şiddeti tetikleyecek yaklaşımlardan uzak durulması gereğini ve uyuşmazlık taraflarının barışçıl bir diyalogla sorunları aşmaya çalışmaları ihtiyacını yeniden hatırlatırız” denilen açıklamada, “Bu vesileyle başta BM ve AB olmak üzere uluslararası örgütleri ve uluslararası toplumu bu vahim gelişmelere karşı tedbir almak için harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.



FİLİSTİN HALKINA DESTEKİslam İşbirliği Teşkilatı’nın Türkiye’nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanacak olmasını önemli olduğu kaydedilen açıklamada, “Toplantıda KKTC olarak yerimizi alıp Filistin halkı ile dayanışmamızı ortaya koyarak uluslararası toplumun bir parçası olma irademizi bir kez daha göstereceğiz” denildi.ETKİN BİR GARANTİ SİSTEMİAçıklamada “Sivillere karşı yaşanan bu şiddet olayları, bir toplumun var olabilmesi açısından güvenliğin aslında halen en önemli unsurlardan birisi olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Halkının, güvenliğini sağlayacak etkili bir garanti sistemini neden talep ediyor olduğunu anlamakta zorlanan ya da anlamak istemeyenlerin Filistin’de yaşananları dikkatle izlemesinde yarar görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.