Başbakan ve UBP'li adaylar Lefkoşa'yı gezdi

220 dönüm büyüklüğü ile Lefkoşa’da Mustafa Defteralı Doğa Kültür ve Spor Parkı Projesi’nin bittiğini ve ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini ifade eden Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, 7 Ocak’tan hemen sonra ihalesi ve projenin başlamasının sağlanacağını ve Lefkoşa’nın bugünkü tarihi mekânları gibi ileriki yıllarda nesillerce anılacak bir eser ortaya konulacağını söyledi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ile milletvekili adayları Lefkoşa Kuğulu Park’ta buluşarak Lefkoşa’yı gezdiler.

Surlariçi ve Arasta’da vatandaşla temas eden Başbakan ve milletvekili adayları, Büyük Han’da İlçe Başkanı, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile birlikte Büyük Han’da kahve de içtiler.

UBP hükümetlerinin tarihi mekânların hem restorasyonunda hem de düzenlemesine en fazla katkı koyan parti olduğunu ve bununla gurur duyduklarını anlatan Özgürgün, bu tarihi mekânların değişik formlarda Lefkoşa halkına sunulması için pek çok projeleri olduğunu söyledi.

Özellikle 220 dönüm büyüklüğü ile yalnız Güney ile Kuzeyin değil, çevremizdeki pek çok ülkenin ötesinde Mustafa Defteralı Doğa Kültür ve Spor Parkı Projesi’nin bittiğini ve ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, 7 Ocak’tan hemen sonra ihalesi ve projenin başlamasının sağlanacağını ve Lefkoşa’nın bugünkü tarihi mekânları gibi ileriki yıllarda nesillerce anılacak bir eser ortaya konulacağını söyledi.

Özgürgün, “Bunun dışında gençlerin sporcuların yaşlıların engellilerin hükümetimizce hayat bulan projeleri de Lefkoşa için hazırdır. Yalnız Lefkoşa’ya değil tüm ülkeye eserler kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

“SURLAR İÇİNDE TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETME AŞAMASINDAYIZ”

Surlariçi parti örgütünü de ziyaret eden Başbakan Özgürgün, Suriçi örgütünün uzun süredir ciddi bir toparlanma ve yapılanma içinde olduğunu belirterek “Surlariçi’nin sorunları ve sıkıntılarının çözülmesi anlamında çok ciddi bir işbirliği yaptık ve pek çok sorunu da çözdük. Surlar içinde tarihi bir başarı elde etme aşamasındayız” dedi.

Surlariçi’nde yaşayanların UBP’nin farkını bildiğini anlatan Genel Başkan Özgürgün önceki dönemleri sıkıntı ve acı ile yaşayan ve vatandaşlıkları iptal edilen anavatandan gelen kardeşlerimizi kucakladıklarını, kimseyi ayırmadıklarını da sözlerine ekledi.