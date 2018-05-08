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Başbakan Ve Bakanlar Dolu Zararlarını İncelediler...

ERHÜRMAN: “HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA HEMEN BAŞLAYACAĞIZ… MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE NELER YAPILABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Başbakan Ve Bakanlar Dolu Zararlarını İncelediler...

ERHÜRMAN: “HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA HEMEN BAŞLAYACAĞIZ… MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE NELER YAPILABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

08 Mayıs 2018 Salı 11:37
Başbakan Ve Bakanlar Dolu Zararlarını İncelediler...


ERHÜRMAN: “HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA HEMEN BAŞLAYACAĞIZ… MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE NELER YAPILABİLECEĞİNİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”
ŞAHALİ: “EKİP GÖREVLENDİRDİK. MAĞDURİYETİN GİDERİLMESİ İÇİN TÜM DEVLET BİRİMLERİ GÖREVİNİN BAŞINDADIR”

 Başbakan Tufan Erhürman, doludan hasar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına hemen başlayacaklarını ve Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu aracılığıyla, mevzuat çerçevesinde neler yapılabileceklerini değerlendireceklerini söyledi.
Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars bu sabah, dünkü dolu yağışından etkilenen ve hasar gören Lefke bölgesine giderek incelemelerde bulundu.
Hükümet yetkilileri, doludan etkilenen ve zarara uğrayan üreticilerle biraraya geldi.İncelemelere bazı bölge milletvekilleri de katıldı.
BRT’nin haberine göre Başbakan Erhürman, beraberindeki yetkililerle birlikte, dolu yağışından büyük zarar gören Yedidalga köyünü ziyaret etti.
Sabah saatlerinde köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Erhürman’a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da eşlik etti.

Başbakan Erhürman, vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini dinleyerek, dolu yağışı sonrasında bölge halkının yaşadığı mağduriyeti ve zararı yerinde inceledi.

İncelemelerinin ardından BRT’ye konuşan Erhürman, hasar tespit çalışmalarının hemen bugün başlayacağını belirterek, hasar tespitinin ortaya çıkmasının ardından Bakanlıklar veya Bakanlar Kurulu aracılığıyla mevzuat çerçevesinde neler yapılabileceğinin değerlendirileceğini söyledi.

“CİDDİ ZARAR GÖZLEMLEDİK”

Erhürman, bölgede özellikle tarım arazilerinde ciddi bir zarar meydana geldiğini gözlemlediklerini kaydederek, ilk nazarda ekonomik kaybın büyük göründüğünü ifade etti.

Başbakan Erhürman, Tarım Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın hızlı ve düzenli bir şeklide köylülerin de yardımıyla hasar tespiti yapacağını kaydetti.

Erhürman, hasar görülen yerlerde yardımın yapılabilmesi için gerekli koşulların oluşmasını sağlamak adına vatandaşların görevlilere yardımcı olmasını isteyerek, el birliği ile bu üzücü olayın üstesinden geleceklerini söyledi.

Erhürman, tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini belirtti.

ŞAHALİ: “TARIM DAİRESİ VE GENEL TARIM SİGORTASI FONU UZMANLARINDAN EKİP GÖREVLENDİRDİK”
Öte yandan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Şahali, bölgede etkili olan dolu yağışından üreticilerin ciddi zarar gördüğünü söyleyerek, bakanlık olarak hasar tespit çalışmasının yapıldığını ifade etti.
Özellikle meyve üreticilerinin doludan dolayı zora düştüğünü kaydeden Bakan Şahali, üreticilerin uğradıkları zararın tespiti amacıyla Tarım Dairesi’ne bağlı mühendis ve teknisyenlerle Genel Tarım Sigortası Fonu uzmanlarının oluşturulan ekiplerde görevlendirildiklerini kaydetti.
Yaşanan doğal afetten etkilenenlerin mağduriyetinin giderilmesi için ilgili tüm devlet birimlerinin görev başında olduğunu söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yaraların sarılarak üretimin devamını sağlamanın şart olduğunu belirtti.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:12
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Tufan ErhürmanDoluZararlarıInceleme
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