Başbakan Türkiye’ye Gitti…

YORGANCIOĞLU TÜRKİYE BAŞBAKANI DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞECEK

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gitti.

Ercan Havalimanından sabah saat 08.10’da hareket eden ve İstanbul’a giden Yorgancıoğlu, buradan Ankara’ya geçecek ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Davutoğlu’nun davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Yorgancıoğlu’na, temasları sırasında Dışişleri Bakanı Özdil Nami, Maliye Bakanı Zeren Mungan ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Gürşan eşlik edecek.

Yorgancıoğlu ve heyeti, İstanbul aktarmalı gideceği Ankara’da, saat 12.30’da Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirecek, ardından saat 16.00’da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’nda düzenlenecek resmi törenle karşılanacak.

Başbakan Yorgancıoğlu saat 17.00’de düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından saat 20.00’de onuruna düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

Başbakan Yorgancıoğlu ve heyeti temaslarını tamamlamasının ardından saat 00.45’te adaya dönecek.