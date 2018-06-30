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Başbakan Tufan Erhürman, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti!

Başbakan Tufan Erhürman, bugün,  Arabahmet İyilik Evi’ni ziyaret ederek kısa bir süre önce Başbakanlık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortak çalışması ile başlayan okuma yazma kurslarına katılanlarla sohbet edip kurslar hakkında bilgi aldı.  

Başbakan Tufan Erhürman, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti!

Başbakan Tufan Erhürman, bugün,  Arabahmet İyilik Evi’ni ziyaret ederek kısa bir süre önce Başbakanlık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortak çalışması ile başlayan okuma yazma kurslarına katılanlarla sohbet edip kurslar hakkında bilgi aldı.  

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:40
Başbakan Tufan Erhürman, Arabahmet İyilik Evi'ni Ziyaret Etti!

Başbakan Tufan Erhürman, bugün,  Arabahmet İyilik Evi’ni ziyaret ederek kısa bir süre önce Başbakanlık ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin ortak çalışması ile başlayan okuma yazma kurslarına katılanlarla sohbet edip kurslar hakkında bilgi aldı.  

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Erhürman ayrıca İyilik Evi'nde tiyatro kurslarına katılan çocukların yazıp oynadığı tiyatro oyununu da izledi. Başbakan'a ziyareti sırasında eşi Nilden Bektaş Erhürman, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik ve Başbakanlık Danışmanları Umure Örs, Hatice Düzgün ve Yeşim Kubilay da eşlik etti.


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Son Güncelleme: 30.06.2018 15:05
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