Başbakan Özgürgün, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği’ni Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin davetlisi olarak adada bulunan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin davetlisi olarak adada bulunan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Ertan Ersan da hazır bulundu.

Ersan burada yaptığı konuşmada, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne davetlerine icabet ettikleri için teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran ise 20 Temmuz’un 43’üncü yılında KKTC’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

“Kıbrıs Türkü’nün haklı davası bizim de davamızdır” diyen Uran, Kıbrıslı Türklere her türlü desteği vermeye her zaman hazır olduklarını belirtti.

Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Konferansı’nda gösterdiği çözümsüz tutuma işaret eden Uran, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını vurguladı.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de konuşmasında, “KKTC’yi şehitler ve gazilerin mücadeleleri ve fedakârlıklarına borçluyuz” dedi.

Bugün gelinen noktanın şehit ve gazilere borçlu olunduğunu dile getiren Özgürgün, “Bugünlere kolay gelinmedi, KKTC kolay kurulmadı” dedi.

TSK’nın sadece adadaki Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da barış ve huzur getirdiğini anlatan Özgürgün, Kıbrıs Türk tarafı her zaman çözüm isteğiyle samimi şekilde masaya otururken, Kıbrıslı Rumların böyle bir niyeti olmadığını anlattı.

Kıbrıslı Rumların BM parametrelerinde çözüm niyeti olmadığının süreç içinde görüldüğünü dile getiren Özgürgün, Kıbrıslı Türklerin acılarına ve kayıplarına işaret ederek, “Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmayan bir anlaşma mümkün değildir” dedi.

Artık BM parametrelerinde bir çözüm olamayacağının görüldüğünü, bunda ısrar etmenin zaman kaybı olacağını kaydeden Özgürgün, “Bizim samimiyetle çözüm isteyen taraf olduğumuzu tüm dünya görmüş durumdadır diye düşünüyoruz” dedi.

Özgürgün, şehitlere ve vefat eden gazilere rahmet, hayatta olan gazilere sağlık ve uzun ömürler diledi.