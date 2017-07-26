Başbakan Özgürgün, Peynir Altı Suyu Geri Dönüşüm Fabrikasını Açtı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, peynir altı suyu geri dönüşümünü sağlamak amacıyla Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde inşa edilen Asilçağ Fabrikası’nın açılışını yaptı.

Açılışa, bazı bakanlar, milletvekilleri, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği yetkilileri ile davetliler katıldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin sadece bir fabrika yatırımı olmadığını belirterek, ülkenin önemli bir çevre sorunuyla ilgili bilimsel bir yatırım yapıldığını kaydetti.

Fabrikanın, çevre konusunda ülkede bugüne kadar yapılmış “en önemli yatırım” olduğunu ifade eden Özgürgün, fabrikanın yatırım ve istihdam anlamında ekonomiye önemli değer kattığını kaydetti.





Açılışı yapılan fabrikanın, ülkede önemli çevre sorunlarından birini bitirecek boyutta olduğuna işaret eden Özgürgün, hükümetin, projeye ciddi katkılar sağladığını, bunda sonra da bu tip yatırımları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Böyle bir tesisin ülkeye kazandırılmasının cesaret örneği olduğunu ifade Özgürgün, “Buraya yatırım yapmak cesaret ister. Hiç olmayan, bilinmeyen, yeni bir teknolojiye adım atmak cesaret ister, öncü olmak ister. Bu öncülük ve cesaret sonuçta böyle bir tesisi ortaya çıkardı” dedi.

Tesisin, çevresine sıkıntı yaratmayan bir fabrika olduğunu söyleyen Özgürgün, yatırımı yapanları ve emeği geçenleri kutlayarak, hayırlı uğurlu olmasını diledi.





Asilçağ Trading Ltd direktörlerinden Mükremin Asil de, “KKTC’nin en önemli çevre kirliliğine neden olan ve bugüne kadar bir türlü önlem alınamayan peynir imalatlarından sonra geriye bırakılan peynir altı suyunun geri dönüşümünü sağlayan fabrikamız üretime başlamıştır” dedi.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı yapıldı ve tesis gezildi.