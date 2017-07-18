Başbakan Özgürgün, KKTC Halter Ve Vücut Geliştirme Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, sporun bir motivasyon kaynağı olduğunu ve gençlerin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirterek, “Özellikle son zamanlarda KKTC adına bunların başarılıyor olması, aslında çalıştıktan sonra hiçbir engelin olmadığını gösteriyor” dedi.

ÖZGÜRGÜN: “GENÇLERİMİZİN BAŞARILARI BİZLERİ HER ZAMAN GURURLANDIRIR.. GENÇLERE DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, sporun bir motivasyon kaynağı olduğunu ve gençlerin başarılarından her zaman gurur duyduklarını belirterek, “Özellikle son zamanlarda KKTC adına bunların başarılıyor olması, aslında çalıştıktan sonra hiçbir engelin olmadığını gösteriyor” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ile geçtiğimiz Haziran ayında İtalya’da yapılan “Wabba word Cup Over Atl BB” dünya vücut geliştirme şampiyonasında “şampiyonlar şampiyonu” olan Murat Şenyiğit ile milli sporcu Görkem Çırakoğlu’nu kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde, Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu da hazır bulundu.

“ÇALIŞTIKTAN SONRA HİÇBİR ENGEL YOK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, kabulde yapığı konuşmada “Gençlerimizin başarıları bizleri her zaman gururlandırır. Özellikle son zamanlarda KKTC adına bunların başarılıyor olması aslında çalıştıktan sonra hiçbir engelin olmadığını gösteriyor” dedi.

Sporun siyaset dışı değerlendirilmesi gerektiğini ancak tamamen siyasetin bir parçası olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, gençlerin uluslararası şampiyonalarda yer almalarını ve yeteneklerini ortaya koyabilmelerini sağlayabilmenin önemli olduğunu kaydetti.

Sporcuların bireysel başarılarının bir çok spor dalında görürlüğüne değinen Başbakan Özgürgün, “Bu bir imkan meselesi, elimizden gelen tüm imkanı ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Sporun, bir motivasyon kaynağı olduğuna ve gençleri hayata hazırlamak da dahil çok önemi olduğuna işaret eden Başbakan Özgürgün, gençlere maddi, manevi desteklerinin süreceğini söyledi.

Başbakan Özgürgün, federasyon başkanını uluslararası federasyonlarda görev almasından ve sporcuları da başarılarından dolayı kutladı.

DAHLAMEROĞLU

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da, kabulden ve verdiği desteklerden dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür etti.

“Dünya şampiyonlar şampiyonu” Murat Şenyiğit ve geçen yıl dünya ikincisi olan ve bu yıl dünya şampiyonasına hazırlanan Görkem Çırakoğlu’nun hazırlık süreciyle ilgili bilgi aktarmak istediklerini ifade eden Dahlemeroğlu, federasyonun çalışmaları hakkında da bilgi paylaşarak, sporcuların, uluslararası organizasyonlara KKTC adına katılarak derece kazandığını anlattı.