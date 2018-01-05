BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “KARARSIZLAR UBP’YE OY VERECEK”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, son bir buçuk yıldaki hükümet icatlarının halkta olumlu tepki gördüğünü ve halkta yıllardır, “hükümet işini UBP yapar” algısının oluştuğunu; kararsızların oyunu UBP’ye vereceğini savundu.



Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP’nin sandıktan birinci parti çıkacağını, ancak 2, 3 ve 4. gelecek partilerden oluşacak bir koalisyon oluşumunun konuşulduğunu belirterek, UBP’yi ekarte edip, 2, 3, 4. partilerden koalisyon kurdurup, Kıbrıs konusunda taviz verilebileceğini düşünmenin büyük yanılgı olduğunu kaydetti.



Özgürgün, “Ben böyle bir şeye tevessül edebileceklerini düşünmüyorum. Halkın kararına saygısızlık olur, bu ülkeye ekonomik yönden felaket getirir. Siyasi yönden de o tavizler gelecekte Kıbrıs Türk halkını bu topraklarda azınlık durumuna düşürür” dedi.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Kıbrıs Genç TV’de yayımlanan “Haftaya Bakış” programına katılarak soruları yanıtladı.



Halkın UBP’ye yönelme isteğinin her zaman olduğunu, bu nedenle kararsızların UBP’ye oy vereceğini kaydeden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, seçim süreci başladığından bu yana halkın yüzde 35 dolayının UBP’ye yöneldiğini iddia etti.



“HALKTA YILLARDIR, ‘HÜKÜMET İŞİNİ UBP YAPAR’ ALGISI OLUŞTU”



Son 1.5 yıldaki hükümet icatlarının halkta olumlu tepki gördüğünü ve halkta yıllardır, “hükümet işini UBP yapar” algısının oluştuğunu söyleyen Özgürgün, “Hedefimiz tek başına iktidar. Şu anda tek başına iktidar hedefini, hatta birinci parti olma hedefini koyabilen tek partinin UBP olduğu görülüyor. Halkımız da bunu görüyor. Güçlü bir hükümetin, birliğini sağlamış bir UBP’nin halka hizmeti çok daha rahat getireceğini bildiği için kararsız oyların da UBP’ye yönelmesi çok doğal” diye konuştu.



“SUYU BİLE İSTEMEYEN BİR ORTAK BULDUK”



Başbakan Özgürgün, ülkeye hizmet anlayışı içinde UBP’nin CTP ile kurduğu hükümetin ilk olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



“UBP’nin CTP ile hükümet kurmasının ‘hayal’ diye düşünüldüğü bir dönemde biz bunu da yaptık, amaç ülkeye hizmetti. Böyle bir hükümetin hizmet yapabileceğini düşündük ancak ne noktaya geldik; suyu bile istemeyen bir ortak bulduk. Bu işin tatlılıkla halledilebilmesi için o dönem çok uğraştım ama maalesef yapamadık. Yapabileceğimiz tek şey hükümetten çekilmekti. Çünkü, Türkiye ile ilişkiler bozulmuş, sıkıntı yaşıyoruz, gelmiş olan suyu almak istemiyor gibi bir ortam var. UBP’nin böyle bir ortamda hükümette kalmaya devam etmesi mümkün değildi.”



“UBP ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU”



UBP’nin hükümetten çekilmesinin ardından, CTP’nin, birinci partisi olmasına rağmen üçüncü defa hükümet kurmaya yanaşmadığını, UBP’nin de elini taşın altına koyarak çok sıkıntılı bir süreçte ve sorunlar yumağı içinde hükümeti kurduğunu belirten Başbakan Özgürgün, halkın, 1.5 yıl içinde somut olarak ortaya çıkanları gördüğünü, ekonominin canlandığını kaydetti.



Kablo ile elektriğin getirileceğini, enterkonnekte sisteme bağlanılacağı için çok ucuza elektrik alınacağını ve elektrik fiyatlarının üçte bir oranında düşeceğini anlatan Başbakan Özgürgün, suyun gelmesinden sonra elektriğin gelmesinin başka bir devrim olduğunu söyledi.



Özgürgün, Mesarya ve Güzelyurt sulama projelerinin bölgelerin verimliliğini kat kat artıracağını, tarımsal sanayi yatırımların gelişeceği ortamın oluşacağını, elektriğin de gelmesi ile ülkenin çehresinin değişeceğini dile getirdi.



Projeler hakkında bilgi de veren Özgürgün, beş ilçede büyük hastane yapılacağını, bölünmüş yol projelerinin tamamlanacağını, Gönyeli Çemberi Alt Geçit Projesi’nin ikinci etabının tamamlanacağını, deniz limanlarının daha modern hale getirileceğini belirterek, halkın, bu projeleri UBP’nin yapacağına inandığını söyledi.



“DIŞ MÜDAHALE SÖYLEMLERİ ÇOK DA YABANA ATILIR SÖYLEMLER DEĞİL”



Başbakan Özgürgün, seçimlere “dış müdahale yapıldığı” söylemleriyle ilgili bir soru üzerine, daha önceki karışmaları bildikleri için çok da yabana atılacak söylemler olmadığını kaydetti.



“Bizim yolumuz Türkiye’nin yolu” diyen Özgürgün, Türkiye ile bu topraklarda müreffeh bir toplum yaratma peşinde olduklarını vurguladı.



“UBP ASLA O TAVİZİ VERMEZ”



UBP Genel Başkanı Özgürgün, şöyle konuştu:



“Bir anlaşma olacaksa bunun ne koşullarda olacağı bellidir. Güvenlik ve garantilerden asla vazgeçilemez. Topraklarımızdan asla vazgeçilemez, sınır düzeltmeleri yapılabileceğini zaten daha önce söylemiştik. KKTC’nin toprakları pazarlık konusu değildir. Kıbrıs Türk halkının eşitliği pazarlık konusu değildir. Kıbrıs Türk halkının siyasi olarak Rumlardan aşağı olmadığı ve eşit kurucu bir devletinin ortaklığının asla vazgeçilemez olduğunu ortaya koyuyoruz. Ama Rum tarafı bunları kabul edecek noktada değil. Verilecekse bunlardan taviz verilecek. O tavizi verecek olan UBP olamaz, UBP asla o tavizi vermez. Onun için saldırıldı, yıpratılmaya çalışılıyor. Sebep; Anastasiadis, tekrar Güney Kıbrıs’ta seçilsin, Sayın Akıncı ile görüşmelere başlasın, burada buna itiraz etmeyecek bir hükümet... Bu yanlış hesap. Çünkü UBP sandıktan birinci parti çıkacak. Halkımız bunu ortaya koyuyor. UBP’yi ekarte edip, 2, 3, 4. partilerden koalisyon kurdurup, taviz verebileceğini düşünüyorsan çok yanılırsın. Çok büyük yanılgıdır. Ben böyle bir şeye tevessül edebileceklerini düşünmüyorum. Halkın kararına saygısızlık olur. Bu, ülkeye ekonomik yönden felaket getirir. Siyasi yönden de o tavizler gelecekte Kıbrıs Tük halkını bu topraklarda azınlık durumuna düşürür.”



Sandıktan çıkacak neticeye göre teamülün belli olduğunu; birinci parti çıkan partinin hükümeti kurma görevini alacağını, hükümeti kuramazsa başka partilerin görevi alacağını belirten Başbakan Özgürgün, UBP’nin sandıktan tek başına iktidar çıktığında bu tartışmaların biteceğini, Kıbrıs Türk halkının da çok daha güvenle önüne bakacağını kaydetti.