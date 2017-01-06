



BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, İSVİÇRE 'YE GİDİYOR

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre'de yer alacak Kıbrıs görüşmeleri için, yarın İsviçre'ye hareket edecek.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti liderlerine yaptığı çağrı üzerine, Başbakan Yardımcısı, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve beraberinde bir heyetle, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de yapılacak Kıbrıs görüşmelerinde hazır bulunmak üzere, KKTC'den ayrılacak.