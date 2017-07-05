Başbakan Özgürgün, Global Tekvando Federasyonu’nu Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Avrupa ve Kıtalararası Tekvando Judo Karate Şampiyonası’na katılacak sporcularla Global Tekvando Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker’ı kabul etti.

ÖZGÜRGÜN: “BU TÜR ORGANİZASYONLARLA AMBARGOLARI AŞIYORUZ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Avrupa ve Kıtalararası Tekvando Judo Karate Şampiyonası’na katılacak sporcularla Global Tekvando Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker’ı kabul etti.

Tekvando Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Özgürgünün verdiği özel destekle, bu yıl Avrupa ve Kıtalararası Tekvando Şampiyonasını Girne’de düzenleyeceklerini belirtti.

Şampiyonaya 16 ülkeden 120’si yabancı olmak üzere 190 kişinin katılacağını ifade eden Gökbilen, 2 gün sürecek müsabakaların Girne Avrasya Tekvando merkezinde sabah 10.00’da başlayacağını söyledi.

Gökbilen, Global Tekvando Federasyonu’nun 2 önemli toplantısını da Girne’de geçekleştireceğini belirtti.

Gökbilen, müsabakaların kapanışının Cuma günü 17.00’de yapılacağını kaydederek, Özgürgün’ü kupaları takdim etmeye davet etti.

PARKER

Global Tekvando Federasyonu (GTF) Başkanı Linda Parker da bu tür organizasyonların KKTC için önemli olduğunun bilinciyle davrandıklarını ve bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyledi.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, bu tür uluslararası organizasyonlarla spor ambargosunun aşıldığını belirtti.

Bu tür organizasyonları gerçekleştirenleri yürekten kutladığını dile getiren Özgürgün, başarılı bir şampiyona geçirilmesini temenni ederek, kapanışta da aralarında olmaya azami gayret göstereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.