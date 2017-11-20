Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Kasım 2017 Pazartesi 13:54

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN ERSAN’IN VEFATI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN ERSAN'IN VEFATI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği eski başkanı Ertan Ersan’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin kurucu üyesi ve dernek başkanı olarak uzun yıllar değerli hizmetler veren, varoluş mücadelesinin ve davanın genç nesillere aktarılmasında katkıları olan Ertan Ersan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim” diyen Özgürgün, mesajın şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde hiç düşünmeden canlarını seve seve feda eden ve bu uğurda gazi olan, şehit aileleri ve malül gazilerin haklarının kazanılması ve kazanılan hakların savunulmasında bir ömür tüketen, hayatını davaya adayan Ersan’ın yaptığı çabalar, takdirle hep anılacaktır.
Şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri için yaptıklarının yanında, savaş yıllarında kaybolan insanlarımızın bulunması için de yoğun çaba harcayan Ersan, şahit aileleri ve gazilerimizin Anavatan Türkiye ile gönül köprüsü kurmasında büyük emek vermiştir.
Ersan’ın, şahit aileleri ve malul gaziler için yaptıkları her zaman minnetle hatırlanacak tarihteki müstesna yerini alacaktır.
Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, Şehit Aileleri ve Malul gaziler Derneği ile tüm sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.” 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI BURS HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER AÇIKLANDI
AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ KABUL ETTİ AKINCI ABD’Lİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI COHEN’İ...
Son dakika: İskele’de korkutan kaza! Son dakika: İskele’de korkutan kaza!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
Dünyada sayılı sulak alanlarda konaklayan göçmen flamingo kuşlarının bu yılki uğrak yerlerinden biri...

Haberi Oku