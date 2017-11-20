BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN ERSAN’IN VEFATI NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

“Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’nin kurucu üyesi ve dernek başkanı olarak uzun yıllar değerli hizmetler veren, varoluş mücadelesinin ve davanın genç nesillere aktarılmasında katkıları olan Ertan Ersan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim” diyen Özgürgün, mesajın şöyle devam etti:“Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde hiç düşünmeden canlarını seve seve feda eden ve bu uğurda gazi olan, şehit aileleri ve malül gazilerin haklarının kazanılması ve kazanılan hakların savunulmasında bir ömür tüketen, hayatını davaya adayan Ersan’ın yaptığı çabalar, takdirle hep anılacaktır.Şehitlerimiz ve gazilerimizin aileleri için yaptıklarının yanında, savaş yıllarında kaybolan insanlarımızın bulunması için de yoğun çaba harcayan Ersan, şahit aileleri ve gazilerimizin Anavatan Türkiye ile gönül köprüsü kurmasında büyük emek vermiştir.Ersan’ın, şahit aileleri ve malul gaziler için yaptıkları her zaman minnetle hatırlanacak tarihteki müstesna yerini alacaktır.Merhuma Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, yakınlarına, Şehit Aileleri ve Malul gaziler Derneği ile tüm sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum.”