Başbakan Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı İle Son Gelişmeleri Görüştü:

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Rum tarafının gün geçtikçe çözümden uzaklaştığını ve çözüme yanaşmadığını belirtti. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelerek, son gelişmeleri değerlendirdi. Özgürgün, “Kıbrıs Türk tarafı çaresiz değil. Biz herhangi bir şekilde vilayet olma durumunda değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve güçlenerek, gelişerek yoluna devam edecektir. Bunu da Cumhurbaşkanı ile bir kere daha teyit ettik” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜRGÜN: “RUM TARAFI GİTTİKÇE ÇÖZÜMDEN UZAKLAŞIYOR”

“ÇÖZÜM OLMADIĞINDA, KIBRIS TÜRK TARAFI ÇARESİZ DEĞİLDİR”

“BİZ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE VİLAYET OLMA DURUMUNDA DEĞİLİZ”

“KKTC VARDIR VE GÜÇLENEREK, GELİŞEREK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR. BUNU DA SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE BİR KERE DAHA TEYİT ETTİK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Kıbrıs Rum tarafının gün geçtikçe çözümden uzaklaştığını ve çözüme yanaşmadığını belirtti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özgürgün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya gelerek, son gelişmeleri değerlendirdi.

Özgürgün, “Kıbrıs Türk tarafı çaresiz değil. Biz herhangi bir şekilde vilayet olma durumunda değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve güçlenerek, gelişerek yoluna devam edecektir. Bunu da Cumhurbaşkanı ile bir kere daha teyit ettik” ifadelerini kullandı.

Özgürgün, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, son gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

“MAYIS SONUNA KADAR OLAN GÖRÜŞMELERİ DESTEKLİYORUZ”

Kıbrıs Tük tarafının her zaman kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmadan yana aktif rol alarak, açılımlar yaptığını, bu çalışmaların Mayıs’ın sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Özgürgün, Kıbrıs Rum tarafının gittikçe çözümden uzaklaştığını ve bir çözüme yanaşmadığını Cumhurbaşkanı Akıncı ile teyit ettiklerini belirtti.

Başbakan Özgürgün, şöyle konuştu:

“Rum tarafının gittikçe çözümden uzaklaştığı, bir çözüme pek de hazır olmadığı, yanaşmadığı noktasında bizim ve Sayın Cumhurbaşkanın görüşü bir kere daha teyit edilmiş bulunuyor. Rum tarafı iyi bilmelidir ki, bu, Kıbrıs Türk tarafının çaresiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani, bir anlaşmadan uzaklaştığı, bir anlaşma olmadığı noktada Kıbrıs Türk tarafı çaresiz değil. Biz herhangi bir şekilde vilayet olma durumunda değiliz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve güçlenerek, gelişerek yoluna devam edecektir. Bunu da Cumhurbaşkanı ile bir kere daha teyit ettik.”

Rum tarafının,Yunanistan’a bağlanmak olan Enosis’i kutlama kararı alarak görüşmelerin önünü daha da tıkadığını belirten Özgürgün, Nikos Anastasiadis’in, Rum Meclisi’nin müzakerelerin yeniden başlamasına yetmeyen değişiklik kararını imzalamayıp, Anayasa mahkemesine göndererek adeta askıya aldığını belirterek, eleştirdi.

Başbakan Özgürgün, “Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması gibi geçmişte felaket getirmiş, bundan sonra da sadece felaket getirebilecek olan bir yaklaşım da aynı şekilde, bizim tarafımızdan ciddi şekilde eleştirilmiş, reddedilmiş, gerekirse bununla ilgili mücadelenin de sonuna kadar yapılacağı söylenmişti” dedi.

“UMARIM, RUM TARAFI CENEVRE GÖRÜŞMELERİNE DÖNER”

Mayıs sonuna kadar olan görüşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya desteklerini bildirdiklerini aktaran Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

“Umarım ki, Rum tarafı Mayıs sonu itibari ile Cenevre görüşmelerine döner, kaldığı yerden başlar ve Cenevre’de bir nihai sonuca ulaşılır. Bunun gerçekleşebilme ihtimali, Sayın Cumhurbaşkanı ile de teyit ettiğimiz gibi, oldukça düşük gözükür. Gün geçtikçe Rum tarafını uzaklaşmış görüyoruz. Ama Kıbrıs Türk tarafı da alternatifsiz değildir. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı ile iyi diyaloğumuzu, bu konulardaki görüş birlikteliğimizle birlikte görüşmeleri desteklediğimizi de bir kere daha teyit ettik”