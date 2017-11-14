BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, CHP TEMSİLCİSİ HATAY MİLLETVEKİLİ DUDU’YU KABUL ETTİ



Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde Dudu, CHP temsilcisi olarak KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmaktan ve bu vesileyle de Başbakan Özgürgün’le biraraya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.Kıbrıs konusunda yürütülen müzakerelerin durma noktasına geldiğini anımsatan Dudu, “Bundan sonra KKTC’nin de, TC’nin de yeni bir perspektifle yaklaşması lazım” dedi.Dudu, Kıbrıs Türk halkının sonsuza kadar huzur ve barış içerisinde yaşamasını temenni etti.Başbakan Hüseyin Özgürgün ise, TC’den gelen ziyaretçilerin kendisini her zaman mutlu ettiğini dile getirerek, CHP yetkililerine selamlarını yolladı.Kuruluş yıldönümü törenlerine TC’den katılan heyetlerin de Kıbrıs Konusunda kendilerine güç kattığını belirten Özgürgün, tören için gelenleri ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.