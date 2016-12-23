Başbakan Özgürgün, BRTK Heyetini Kabul Etti

“BRTK, KIBRIS TÜRK HALKININ MÜCADELESİNİN BUGÜNE GELMESİNDE KÖŞE TAŞIDIR”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bugüne gelmesinde köşe taşı olduğunu söyledi.

Özgürgün, bugün BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

ÇOBANOĞLU

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çobanoğlu, ziyareti, kurumun 53. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, kurumun, mücahidin sesi olarak doğduğunu, gelişip, büyüyerek bugüne ulaştığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının sesi olan BRTK’nın misyonunun bugün de devam ettiğini dile getiren Çobanoğlu, kurumun özel radyo ve televizyonların hizmet verilmesine de katkı koyduğunu ifade etti.

Çobanoğlu, kurumun en büyük sıkıntısının güncel ve çağdaş yasası bulunmayışı olduğunu belirtti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün, BRTK’nın önemli bir görevi icra ettiğini, 1963 yılında başlayan mücadele döneminde Kıbrıs Türk halkının sesi olarak yayınlar yaptığını, moral ve motivasyonun sağlanmasına, mücadelenin gelişmesine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Özgürgün, “BRTK, Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin bugüne gelmesinde köşe taşıdır” dedi.

Kuruma çok önem verdiklerini söyleyen Özgürgün, çağdaş yayıncılıkta yerini almasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Özgürgün, BRTK Yasası’nın Meclis’ten en kısa sürede geçmesi konusuyla ilgileneceğini ve yasanın geçeceğini belirtti.