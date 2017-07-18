Başbakan Özgürgün Bedelli Erlerin Ant İçme Törenine Katıldı

“ÇAKI GİBİ ASKER OLMUŞSUN OĞLUM”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 57. Dönem Bedelli Er Celbi’nin ant içme törenine katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ant içen erler arasında, Başbakan Özgürgün'ün pilot oğlu Salih Özgürgün de yeraldı.

Gülseren Kışlası'ndaki tören, Başbakan Özgürgün'ün tören alanına gelişiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sancağın tanıtımı ve erlerin ant içmesi icra edildi.

Dönem adına bir erin konuşmasının ardından, yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı.

Başarılı erlere ödüllerini, Başbakan Özgürgün verdi.

Tören, Mücahitler Marşı'nın okunması ve tören gelişi ile tamamlandı. Törenin ardından, yemin eden erler, aileleri ile biraraya geldi.

Başbakan Özgürgün, yemin ederek asker olan oğlu Salih Özgürgün'ü kucakladı, kutladı ve "Çakı gibi asker olmuşsun oğlum" dedi.