Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ocak 2017 Pazartesi 09:52

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, ANKARA'DA TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM’LA BİRARAYA GELDİ

Çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’la bir araya geldi.

BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, ANKARA'DA TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM'LA BİRARAYA GELDİ
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN, ANKARA'DA TÜRKİYE BAŞBAKANI YILDIRIM’LA BİRARAYA GELDİ

Çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım’la bir araya geldi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çankaya Köşkü’nde yer alan görüşmede, iki Başbakan önce baş başa görüştü.

Görüşmeye daha sonra Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ve KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut da katıldı.

Toplamda yaklaşık 2 saat süren görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci, Türkiye ile KKTC arasındaki ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Özgürgün, saat 13.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Hüseyin özgürgünBinali YıldırımGörüşme
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yine Trafik Kazası Yine Trafik Kazası
Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi Barbaros Şansal Uçakta Darp Edildi
Dürüst: “Çalışmalara Hava Koşullarının Müsait Olması İle Birlikte Hız Verilecek” Dürüst: “Çalışmalara Hava Koşullarının Müsait...
EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA’YADA EMRE ÖZSİN GAÜ ÇETİNKAYA’YADA
BARBAROS ŞANSAL’A BÜYÜK ŞOK BARBAROS ŞANSAL’A BÜYÜK ŞOK
Teröristin Ayağında Dikkat Çeken Detay! Teröristin Ayağında Dikkat Çeken Detay!
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Yine Trafik Kazası

Haberi Oku